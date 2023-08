Lazio, Felipe Anderson: «Che carica per l'inizio della stagione. Contento per Isaksen e Kamada»

Al termine della vittoria per 9-0 contro il Latina, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni ufficiali della Lazio. Autore del momentaneo 2-0, il brasiliano si è espresso così sul match: «Che bello vedere tanta gente qui a sostenerci. Ci ha dato la carica per la prossima settimana in cui inizierà il campionato - le parole ai media del club biancoceleste - vorremo iniziare nel miglior modo possibile a Lecce».

Lazio, le parole di Felipe Anderson e Ruggeri

Contento l’esterno, che ha parlato anche degli ultimi arrivati: «Sono molto felice per loro perché sono arrivati motivati, sono bravi, ci daranno tanto e noi siamo qui per aiutarli». Infine sul suo contributo: «All’estero ho imparato tanto e sono tornato con la fiducia di tutti. Ogni giorno devo crescere e dare di più in questa stagione. Voglio che ogni anno vada meglio». Dopo Felipe Anderson ha parlato anche il giovane Fabio: «Quest’estate è stato un passo importante per me e la mia famiglia. Nuovo ruolo come terzino? Sono sempre pronto a nuove esperienze. Ricoprire più ruoli è importante per essere più duttile a gara in corso». Poi sul gruppo: «Siamo più forti rispetto all’anno scorso secondo me, sia a livello tecnico che di gruppo. Siamo molto uniti». Infine un pensiero sulla stagione che verrà: «Voglio fare una grande stagione sia a livello fisico che mentale. Magari riuscire a conquistare posizioni importanti con lae sperare in qualcosa di più con la prima squadra».