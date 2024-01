Lazio, tutto pronto per la ripresa con Patric e Zaccagni ancora ko. Mercato: ultime ore per un colpo

Dopo 24 ore di riposo la Lazio è pronta a tornare in campo con un doppio appuntamento fissato per oggi. In mattinata solito allenamento diviso per reparti: da una parte il reparto difensivo, dall'altra quello offensivo con centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece gruppo riunito per le prime prove tattiche in vista dell'Atalanta. Questo il programma che ancora una volta, salvo colpi di scena, non verrà svolto né da Patric, alle prese con un fastidioso infortunio alla spalla destra, e né da Zaccagni, out ancora per una distorsione all'alluce del piede destro.

Lazio, le idee di Sarri per l'Atalanta

Il resto della squadra invece ha iniziato a mettere nel mirino il big match di Bergamo dove non saranno ammessi passi falsi, per questo Sarri schiererà il miglior undici a disposizione. Tra i pali Provedel. In difesa solito ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini al quale si aggiungerà anche Hysaj, mentre Gila, Romagnoli e Marusic sono destinati alla titolarità. In mezzo al campo tornerà Rovella in cabina di regia, mentre Vecino insidierà Guendouzi e Luis Alberto per una maglia. Kamada resta indietro. Davanti Isaksen e Felipe Anderson sono in vantaggio su Pedro sulle fasce, mentre il rientrante Immobile si contenderà il posto con Castellanos in mezzo.

Procedono verso un altro forfait sia Patric che Zaccagni.

Mercato: ultime ore a disposizione per fare un colpo

Intanto sul mercato la Lazio fa sapere di essere al completo, ma allo stesso tempo sonderà altre opportunità da qui a domani alle 20. Negli ultimi giorni d'altronde non sono mancati i tentativi, ma sono stati tutti respinti. In primis quello per Cambiaghi dell'Atalanta (8,5 milioni), poi quello per Clarke dal Sunderland (16 milioni) e infine quello per Whittaker del Plymouth (10 milioni). Nel mezzo i rifiuti a tanti nomi proposti: Candreva, Bernardeschi, Rowe, Garré ed El Ghazi. La ricerca di un esterno è chiara (e in principio il club cercava anche una mezzala), ma le ore a disposizione prima del fotofinish degli scambi sono sempre meno.