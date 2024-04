La Juventus punisce gli errori della Lazio: 2-0 con Chiesa e Vlahovic nell'andata della semifinale di Coppa Italia

Rivincita ottenuta. Dopo l'1-0 dell'Olimpico firmato da Marusic in Serie A, è la Juventus a trionfare in Coppa Italia aggiudicandosi la prima semifinale contro la Lazio. I biancocelesti per i primi 45 confermato le buone sensazioni di sabato scorso, ma nel secondo crollano sotto i colpi di Chiesa e Vlahovic, che sanciscono il 2-0 dell'Allianz Stadium e la fine di un digiuno di vittorie che durava da quattro partite per la squadra di Allegri. Primo stop invece per quella di Tudor.

Infortunio Zaccagni, tegola in vista di Lazio-Roma: ecco le sue condizioni dopo il cambio obbligato in Coppa Italia

Juve con un rigore annullato, la Lazio sbatte sulla traversa con Luis Alberto

Cinque cambi per entrambi i tecnici in partenza. Allegri rispetto all’Olimpico schiera Perin, Gatti, McKennie, Kostic e Vlahovic. Tudor invece Patric, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto e Immobile. I padroni di casa partono subito con un altro piglio rispetto al campionato e all’11’ ottengono un rigore con Cambiaso su una disattenzione di Vecino che viene salvato (con qualche dubbio) dal Var per un fuorigioco proprio del numero 27 bianconero dopo un tocco di Patric considerato involontario. Sospiro di sollievo per Tudor che però perde Zaccagni, ko con la caviglia sinistra dopo un contrasto con Gatti. Al suo posto entra Isaksen, il primo a calciare verso Szczesny al 21’. Lo squillo del danese è il segnale della crescita della squadra biancoceleste, che prende campo lasciando poco spazio a una Juventus disunita e nervosa, e che per il ritorno perde anche Gatti dopo un pestone proprio su Isaksen che gli vale il giallo da diffidato, mentre Luis Alberto sfiora il gol di testa centrando la traversa. Nel finale ci prova Rabiot con un sinistro dalla distanza che però non impensierisce Mandas.

Chiesa-Vlahovic: la Juventus ipoteca la finale con un 2-0 allo Stadium

La ripresa comincia subito con un altro cambio forzato per la Lazio: dentro il neo papà Casale al posto di Patric. Una modifica che poco dopo porta al vantaggio della Juventus. Al 50' i tre centrali biancocelesti si fanno trovare impreparati e Chiesa, trovato abilmente da Cambiaso, davanti a Mandas non sbaglia. I padroni di casa si sbloccano e trovano molti più spazi nella metà campo di una Lazio invece molto più sfilacciata rispetto al primo tempo. A tal proposito infatti la retroguardia di Tudor al 64' sbaglia ancora e Vlahovic, lanciato in area contro Casale, firma il 2-0 con un sinistro a giro dopo una finta proprio sul numero 15 capitolino. Il raddoppio del numero 9 diventa fondamentale per la squadra di Allegri che da lì in poi gestisce il risultato mentre gli ospiti non trovano sbocchi. Tudor prova a inserire forze fresche come Kamada e Castellanos, ma producono molto di più i cambi bianconeri, Yildiz su tutti. Col passare dei minuti infatti è Mandas a rischiare di incassare il terzo centro, con Perin che resta invece inoperoso sino al triplice fischio che vale il primo round di coppa.