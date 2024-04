Infortunio Zaccagni, tegola in vista di Lazio-Roma: ecco le sue condizioni dopo il cambio obbligato in Coppa Italia

La Lazio rischia di perdere Mattia Zaccagni in vista dei una delle partite più importanti della stagione. Si tratta del derby con la Roma che c'è sabato alle 18.00, una gara che mette in palio non solo la dominazione cittadina, ma anche punti importanti per la corsa Champions League. Durante la semifinale di andata di Coppa Italia con la Juventus, l'esterno ha abbandonato il terreno di gioco a causa di un problema fisico che ha costretto Tudor a inserire Isaksen.

Infortunio Zaccagni: le condizioni

Come riporta Mediaset, Zaccagni ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto a uscire. Brutta notizia per Tudor che si preparava in vista del derby con la Roma. È difficile dire ad oggi quante partire salterà l'esterno ex Verona visto che le sue condizioni non sono state chiarite dalla società. Nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto ad esami strumentali per capire bene l'entità dell'infortunio. Intanto, Mattia ha dovuto lasciare il campo e la sua presenza con la Roma è in dubbio.