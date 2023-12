Infortunio Immobile e Luis Alberto, cosa è successo durante Empoli-Lazio

Infortunio per Ciro Immobile e Luis Alberto nel primo tempo di Empoli-Lazio. La gioia dei tifosi biancocelesti del gol di Guendouzi è durata pochi minuti perché al 22' l'attaccante ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Lo stesso è successo poco dopo a Luis Alberto che si è girato verso la panchina chiedendo di essere sostituito.

Diretta Empoli-Lazio 0-1: gol del vantaggio di Guendouzi

Infortunio Immobile e Luis Alberto in Empoli-Lazio, cosa è successo

L'attaccante era stato protagonista pochi minuti dopo di un'azione offensiva molto pericolosa per i biancocelesti. Il numero 17 era stato lanciato in profondità e una volta davanti a Caprile ha calciato centrale e debole permettendo al portiere di bloccare facilmente il pallone. Dopo il tentativo, l'ex Torino e Juventuss era caduto a terra e forse in quell'occasione ha sentito dolore. Immobile ha cercato di rimanere in campo contro l'Empoli, ma al 22' durante un calcio d'angolo, ha chiesto il cambio per infortunio sedendosi poi a terra per attirare l'attenzione della panchina.

Ancor più improvviso l'infortunio di Luis Alberto che stava partecipando a una transizione difensiva insieme ai compagni. Nel bel mezzo delal corsa però, lo spagnolo ha alzato il braccio per farsi notare dallo staff tecnico di Sarri che ha fatto entrare al suo posto Kamada, con cui aveva vinto il ballottaggio poco prima di Empoli-Lazio.