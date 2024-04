Inter-Empoli: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

L'Inter torna a concentrarsi sul campo in vista della gara con l'Empoli dopo l'archiviazione della questione Acerbi. Il difensore ex Lazio era stato accusato di insulti razzisti da parte di Juan Jesus nel corso della gara con il Napoli, ma il Giudice Sportvo ha assolto il numero 15 nerazzurro. Assenza di testimoni, questa la motivazione della giustizia che ha scatenato la reazione del club di Aurelio De Laurentiis. Ora però torna il campionato dopo la lunga sosta per le nazionali, con l'Inter che continua a inseguire la seconda stella sul petto che sembra sempre più vicina. L'Empoli, invece, è invischiato nella lotta salvezza e rischia di dover giocare i Play-Out di Serie A.

