Inter-Empoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Inter chiuderà la 30a giornata di Serie A nel match di San Siro contro l'Empoli. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di tornare a +11 sul Milan, vittorioso contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi vuole tornare a correre in campionato, così da chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Per questo l'allenatore schiererà l'undici titolare, compreso Acerbi che negli ultimi giorni ha fatto parlare molto di sé in merito al caso Juan Jesus.