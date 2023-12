Juventus con Rabiot, ma senza Chiesa. Allegri in conferenza: «Obiettivo 40 punti domani. Superlega? Ne parleranno i dirigenti»

Allegri recupera Rabiot, ma perde Chiesa, con i soli Vlahovic, Milik e Yildiz a disposizione in attacco per la Juventus contro il Frosinone degli ex Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge. Il tecnico bianconero ha parlato alla viglia della 17ª giornata di Serie A in conferenza stampa, ecco le sue parole: «Trasferta insidiosa, ma il risultato è troppo importante; prima delle feste c'è sempre un clima diverso. Dobbiamo giocare con attenzione e concentrazione, ci vuole una prestazione seria. In 8 partite casalinghe loro han perso solo una volta col Napoli, e martedì hanno battuto gli azzurri 4-0 al Maradona. Chiesa ha sentito fastidio al tendine rotuleo, nulla di grave ma resterà a casa e farà le valutazioni. Portarlo dietro in queste condizioni non sarebbe stato giusto. Rabiot domani gioca. Milik per noi è importante, anche se gioca meno, Vlahovic titolare? Sono rimasti lui Yildiz e Milik».

Secco “No comment” sulla Superlega («Non è opportuno che ne parli io, se ne occupano Ferrero e Scanavino») e una carezza ai gioiellini in prestito. «Kaio, Barrenechea e Soulé stanno facendo bene, non avevo dubbi, il Frosinone è una società sana, c'è un direttore sportivo che conosce il proprio mestiere e un allenatore come Di Francesco che ha voglia di rivalsa - ha detto Allegri -. Devono fare un percorso, sono contento di quanto stanno facendo».

Il tecnico della Juventus in conferenza stampa non firma per la vittoria in Coppa Italia e il secondo posto in campionato e fissa il prossimo obiettivo: «Dobbiamo fare i 40 punti già domani. E guardare le squadre dietro, vincendo potremo rimanere vicini all'Inter ma l'obiettivo è la prossima Champions.

I nerazzurri sono i favoriti per lo Scudetto. C'è anche il Milan dietro, ci sono tanti punti a disposizione. Chiellini? Ora deve capire il suo futuro, deve chiarire cosa fare da grande».