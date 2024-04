L'Inter supera 2-0 l'Empoli: Dimarco e Sanchez riportano i nerazzurri a +14. Inizia il countdown scudetto

Basta un gol di Dimarco, come era accaduto a settembre nel match di andata, all’Inter per domare l’Empoli a San Siro e conquistare la vittoria numero 25 in campionato. Poi nel finale segna Sanchez. Il vantaggio arriva già al 6’ e la squadra di Simone Inzaghi torna a +14 dal Milan. Dopo la sosta delle Nazionali, l’Inter mostra il suo solito gioco. L’unica novità è quella di Audero tra i pali, con Sommer in panchina. Inzaghi non ha voluto rischiarlo, dopo che il portiere si era fatto male alla caviglia destra con la sua Svizzera nel match contro la Danimarca.

Inter-Empoli 2-0: il riassunto del match

E' sempre la solita Inter, già pericolosa con un colpo di testa di Lautaro Martinez respinto da Caprile, ma al secondo tentativo sblocca il risultato. Bastoni pesca Dimarco, che al volo di prima intenzione regala il vantaggio ai suoi. L’Inter non si ferma e al 19’ centra il palo con Bastoni. L’Empoli non riesce a reagire, se con una conclusione dalla distanza di Marin che Audero devia in angolo. L'Inter si spiana la strada e continua a macinare gioco, trovando anche un palo con Bastoni dopo una dirompente percussione.

Nella ripresa i nerazzurri continuano a giocare nella metà campo avversaria e vanno vicini al raddoppio, ma Barella da buona posizione – su suggerimento di Dimarco – calcia sul fondo. Le risposte dell’Empoli sono molto timide. Niang cerca di combinare qualcosa, ma Acerbi non è uno che si lascia superare tanto facilmente. I nerazzurri sprecano ancora con Pavard, ma non danno mai la sensazione di correre rischi. Al minuto 81, però, a mettere il sigillo sul match ci pensa Alexis Sanchez che appoggia in rete sul cross rasoterra di Dumfries. Il cileno trova la rete esattamente 4 minuti dopo il suo ingresso.

L’Empoli resta a 25 punti, raggiunta dal Frosinone. Per la formazione di Nicola continua la lotta salvezza. L'Inter, invece, torna a +14 sul secondo posto e si porta a sole quattro vittorie dalla seconda stella.