Lazio, Pellegrini resta in pole per la fascia sinistra. Suggestione Mario Rui, ma costa troppo

Ufficializzato Isaksen, che oggi è atteso in gruppo per il primo allenamento, ora la Lazio sarà chiamata a chiudere altri tre colpi. Si tratta del portiere, del regista e del terzino sinistro. Quest’ultimo è una richiesta espressa dalla scorsa stagione da Sarri, visto che fino a gennaio i biancocelesti erano l’unica squadra tra le big a non avere un terzino di piede mancino per poter dare più imprevedibilità alla manovra. A gennaio Lotito era riuscito, con l’aiuto della Juventus e dell’Eintracht Francoforte, a portare Luca Pellegrini a Formello e l’ex vivavio della Roma resta ancora l’opzione primaria.

Calciomercato, i talenti a volte ritornano: il Genoa è vicino a Casadei. Il Chelsea può darlo in prestito

Lazio, Pellegrini resta in pole per la fascia sinistra

I sei mesi di tattica difensiva vissuti agli ordini di Sarri sono l’elemento principale che mantiene la candidatura di Pellegrini in cima alla lista per la fascia sinistra. Il classe ’99 di per sé sta spingendo molto per tornare a giocare con quella che ha rivelato essere la sua squadra del cuore, ma fino a pochi giorni fa la Juve temporeggiava. L’intenzione era quella di cederlo subito in maniera definitiva, ma né la Lazio, né il Nizza e né il Milan hanno aperto a questa possibilità.

Così i bianconeri hanno cominciato a fare qualche passo indietro e ora sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito (possibilmente con obbligo di riscatto), con Lotito che continua a premere anche per dividere il pagamento dello stipendio.

Mario Rui è la suggestione, ma costa troppo

A queste condizioni Pellegrini sarebbe un’occasione molto ghiotta a differenza di. Il terzino campione d’Italia è una suggestione importante e con un’offerta triennale di contratto accetterebbe di corsa, ma poi il problema diventerebbe acquistarlo dal. Col contratto in scadenza nel 2025, il portoghese viene valutato addirittura tra i 15 e i 20 milioni. Troppo in confronto a Pellegrini. Tra le altre candidature l’entourage di Isaksen avrebbe proposto anche il terzino, ma per Sarri ci vorrebbe troppo tempo per farlo inserire nei suoi schemi. Nelle retrovie invece restano sempre, che almeno hanno più familiarità col nostro campionato.