Calciomercato, i talenti a volte ritornano: il Genoa è vicino a Casadei. Il Chelsea può darlo in prestito

Se sono stati i campioni che hanno lasciato la serie A per altri lidi (soprattutto sauditi, il più clamoroso è stato l’addio all’Italia di Milinkovic), c’è un talento pronto a tornare in Italia, seppur in prestito. Si tratta di Cesare Casadei e a pianificare il colpo di mercato, molto importante, è il Genoa, che dopo gli arrivi di Retegui e Lipani ha chiesto al Chelsea il centrocampista, capocannoniere al Mondiale Under 20 con sei gol (torneo nel quale l’Italia si è arresa soltanto in finale contro l’Uruguay, l’11 giugno), cresciuto nelle giovanili dell’Inter e ceduto al club londinese per 12 milioni di euro nell’estate 2022. È uno dei talenti più forti del nostro calcio e nell’ultima stagione è stato prestato dai Blues al Reading, in Championship, la serie B inglese. C’è, però, da registrare la concorrenza del Leicester di Enzo Maresca, altra squadra retrocessa in Championship.

Nessuna presenza tra i professionisti in Italia, Casadei ha fatto il suo esordio nel calcio che conta l’anno scorso nella squadra B del Chelsea: per lui 13 presenze e cinque gol, poi il prestito al Reading appunto con 15 presenze. Ha sempre detto di aver accettato con entusiasmo il trasferimento in Inghilterra e di non essersi mai pentito di aver lasciato l’Italia. Sta affinando le sue qualità di centrocampista offensivo, letale in zona gol con i suoi inserimenti. Per il Genoa quello di Casadei sarebbe un ottimo colpo e grazie ai rossoblù il nostro calcio potrebbe riabbracciare un talento, fondamentale in ottica Nazionale.

E chissà se l’Inter lo dovrà rimpiangere.