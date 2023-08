Napoli, preso Cajuste: chi è il nuovo acquisto per Rudi Garcia. Caratteristiche e ingaggio

La bomba è arrivata dalla Francia alle prime ore del mattino: il Napoli avrebbe chiuso per Jens Cajuste dal Lens. Come spesso accade gli azzurri si sono mossi in sordina e, secondo il portale specializzato transalpino Footmercato, avrebbero addirittura fissato le visite mediche del centrocampista svedese nelle prossime ore.

Cajuste: chi è

Nato a Goteborg, Svezia, il 10 agosto del 1999. Padre haitiano-americano e madre svedese, quindi doppio passaporto, svedese e americano. Storia particolare la sua, fin da piccolo con la valigia in mano: da i primi calci al pallone in Cina a Pechino, dove si era trasferita la famiglia. Poi nel 2009 torna in Svezia e cresce calcisticamente nell'Orgryte, poi Danimarca dove con la maglia del Midtjylland conquista Coppa di Danimarca e campionato. Infine nel gennaio 2022 l'approdo in Francia, al Reims.

Centrocampista duttile, più propenso alla fase difensiva per fisico e altezza (188 cm), il suo attuale valore di mercato è stimato in sei milioni, nell'ultima stagione col Reims ha giocato 31 gare con 3 reti, un assist e sette ammonizioni.

Cajuste al Napoli: l'utilizzo di Garcia

È il classico centrocampista box-to-box, agirà quindi tra la mediana e la trequarti.

La sua duttilità potrebbe dare a Garcia diverse possibilità ma ai nastri di partenza dovrebbe prendere il posto di Ndombele, quindi come sostituto naturale di Zambo Anguissa, ma chissà che non ci regali l'ennesimo colpo a sorpresa del mercato del Napoli.