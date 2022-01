Napoli, Spalletti e Mario Rui positivi: il totale dei contagi nel gruppo sale a 9

NAPOLI - Altri casi di positività in casa Napoli. La società azzurra lo ha comunicato nel pomeriggio dopo il giro di tamponi effettuato questa mattina: «E’ emersa la positività al Covid 19 dei calciatori Mario Rui e del portiere Boffelli, di un membro dello staff tecnico e di un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo». In serata è arrivato l'annuncio della positività anche dell'allenatore Luciano Spalletti. «Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo», fa sapere la società.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Insigne, addio al Napoli: accetterà l'offerta del... CALCIO Tuanzebe primo rinforzo per Spalletti: è un allievo di Mou CORSA ALLO SCUDETTO Da Inzaghi a Gasp, da Pioli a Lucio: la lunga attesa della prima... CALCIOMERCATO Napoli, ecco il primo colpo per Spalletti: Tuanzebe è ad...

Napoli, chi sono i giocatori positivi al Covid

Il Napoli ripeterà i molecolari domani mattina prima della partenza per Torino, in vista della gara di giovedì contro la Juventus, e Spalletti si augura non ci siano altre defezioni. Il tecnico azzurro non avrà, a causa del Covid, neanche Osimhen, Lozano, Elmas e Malcuit che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra al rientro dalle vacanze.