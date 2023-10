Napoli, Rudi Garcia contro l'agente di Mario Rui: «Non rispondo a chi piange. E il giocatore non la pensa così»

NAPOLI – “Ogni partita è sempre la più importante, ma questa con la Fiorentina ha davvero un valore molto alto”. Rudi Garcia non ha dubbi: il match di domenica al Maradona contro i viola è un esame fondamentale: “Vogliamo vincere, staccare la Fiorentina in classifica e blindare il terzo posto. Poi non voglio – dice stuzzicando i giornalisti – lasciare biscotti a voi durante la sosta”. La posta in palio è davvero alta: un successo contro la squadra di Italiano consentirebbe al Napoli di chiudere al meglio questo ciclo confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica: “Ho studiato la Fiorentina – dice Garcia – ci somiglia molto come modo di giocare. Prova a recuperare il pallone nella metà campo avversaria e dobbiamo stare molto attenti. La sfida con il Real Madrid deve lasciarci consapevolezza del nostro livello, ma anche una necessità importante: dobbiamo stare attenti ad ogni singolo dettaglio. Sul terzo gol, non dovevamo lasciare spazio a Valverde. Per crescere, sarà fondamentale subire meno gol. Abbiamo la possibilità di riuscirci”.

Rudi Garcia: «Non posso rispondere a tutti gli agenti che piangono»

Difficilmente ci saranno cambi rispetto al Real Madrid: “Non ho ancora deciso, vedremo dopo l’allenamento di domani.

Non dovrebbero esserci problemi”. Potrebbe tornare a disposizione Rrahmani: “Ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo, aspettiamo la rifinitura. Potrei anche convocarlo, ma è importante che non vada in nazionale, dove si è infortunato. La coppia Ostigard-Natan comunque sta facendo molto bene e non abbiamo allarmi particolari”. L’unico vero dubbio riguarda Olivera o Mario Rui. L’agente del terzino portoghese ha attaccato duramente Garcia in settimana: “Non rispondo a chi piange e non parlo con i procuratori. Ho parlato con Mario Rui, non è d’accordo ovviamente con le parole del suo procuratore. Ho un rapporto sano con lui, ovviamente vuole giocare di più e questo mi fa piacere. Anche la società è intervenuta”. Garcia attende progressi da Lindstrom: “E’ arrivato tardi come Natan. Noi giochiamo in maniera diversa rispetto all’Eintracht Francoforte, quindi deve abituarsi. Personalmente sto provando ad aiutarlo, ovviamente mi aspetto che cresca dal punto di vista delle prestazioni”.