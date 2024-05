Maltempo, disagi in Sardegna: allagamenti e incidenti segnalati a Sassari e in Gallura

Le previsioni avevano avvertito e il maltempo è arrivato. In Sardegna temporali e piogge hanno già causato due incidenti nella zona di Santa Teresa Gallura. Pioggia intensa anche a Sassari e nelle aree limitrofe. La Protezione Civile, intanto. ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle 23:59 del 20 maggio su diverse zone. Come sempre in questi casi, consigliato restare in casa, limitare gli spostamenti e mantenersi informati sull'evoluzione della situazione, evitando torrenti in piena e sottopassi.