Psg-Dortmund in Champions League: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni

Mancano 90 minuti all'accesso in finale di Champions League. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si scontreranno nella semifinale di ritorno dopo che i tedeschi hanno vinto all'andata grazie al gol di Fullkrug. È bastato un gol ai gialloneri per conquistare un successo importante che, però, è ancora troppo esiguo per giocare con tranquillità. Tutto si deciderà al Parco dei Principi, con i francesi che possono ancora puntare su un successo con due gol di scarto che vale il pass per l'ultimo atto della Champions.

Serie A, dalla corsa Champions alla retrocessione: come cambia la classifica dopo l'ultima giornata e il calendario