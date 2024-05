Roma in Champions se... Resta una sola opzione: la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta è un passo in avanti

La vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta apre uno spiraglio per la Roma di entrare in Champions League. Grazie agli ultimi risultati in campionato, i giallorossi hanno blindato il sesto posto alle spalle proprio della Dea nella classifica di Serie A. Questo, secondo le regole della Uefa, potrebbe garantire a Pellegrini e compagni un posto nella prossima edizione di Champions League.

Stando a quanto dice il regolamento della Uefa, se l'Atalanta vince l'Europa League da quinta in classifica allora l'Italia otterrebbe un sesto posto nella competizione della Uefa. Questo perché il trofeo che è stato alzato nel cielo di Dublino da Lookman e compagni è migliore del quinto posto in classifica di Serie A che quest'anno, grazie al ranking, garantisce un quinto posto in Champions. La discriminante, quindi, è la posizione in classifica dell'Atalanta per permettere alla Roma di partecipare al massimo torneo per club della Uefa. Questo è l'unico scenario che permetterebbe a De Rossi di centrare il suo obiettivo.

L'altro scenario

Oltre allo scenario positivo, è bene ricordare anche quello negativo che potrebbe realizzarsi nonostante il sesto posto della Roma e la vittoria dell'Europa League della Dea. Se i bergamaschi dovessero avanzare in Serie A sorpassando una tra Bologna e Juventus, o addirittura tutte e due visti i soli due punti di vantaggio, allora non ci sarebbe nessun sesto slot per le squadre italiane in Champions.

Se l'Atalanta dovesse arrivare quarta o terza, allora non slitterebbe la posizione valida per la competizione con la Roma che sarebbe ancora costretta a giocare in Europa League.