Calciomercato Roma, servono almeno 7 giocatori: ecco chi sarà ceduto. In entrata Nandez del Cagliari

L’arrivo di Nandez alla Roma sembrerebbe vicino, il centrocampista 28enne del Cagliari piace a Daniele De Rossi e si svincolerà il 30 giugno. A Trigoria frenano sul suo arrivo, ma in caso positivo sarebbe solo il primo tassello di un mercato estivo che sarà frenetico. A partire dalla porta, ogni reparto ha bisogno di essere integrato o puntellato. Prima però, bisognerà smaltire i calciatori non più in linea con le idee tecnico.

Oltre a quelli a cui scadrà il contratto (Rui Patricio, Huijsen, Llorente, Kristensen, Spinazzola, Renato Sanches, Azmoun e Lukaku) c’è anche una lista di elementi da piazzare che De Rossi non ha voluto rendere nota.

Giocatori come Celik, Karsdorp, Aouar e Zalewski saranno ai margini del progetto e qualora fossero venduti andranno rimpiazzati.

Calciomercato Roma, ultime notizie: acquisti e cessioni

Serviranno, dunque, almeno un paio di esterni destri e un esterno a sinistro (se verrà riscattato Angeliño), un portiere di riserva (c’è l’idea di proporre il rinnovo a Rui Patricio) e probabilmente nessun centrale se De Rossi continuerà con la difesa a quattro (Ndicka, Mancini, Smalling e Llorente se verrà riscattato dovrebbero bastare). Sistemato il reparto difensivo, bisognerà riflettere sul centrocampo. La base da cui partire è composta da Pellegrini, Paredes, Cristante e Bove, se Aouar non troverà nuova sistemazione ci sarà anche lui. A quel punto servirà almeno una riserva (Nandez?) se non due.

C’è, infine, il nodo attacco: andranno via Lukaku e Azmoun, resteranno Dybala, Abraham, Baldanzi ed El Shaarawy. Servirà, quindi, una riserva di Tammy e una del Faraone se sarà ceduto Zalewski. Infine, torneranno Kumbulla, Darboe, Belotti, Shomurodov e Solbakken ma nessuno di questo dovrebbe tornare utile. Tutti verranno piazzati nuovamente, salvo richieste specifiche dell’allenatore.