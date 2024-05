Atalanta-Torino: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Atalanta è ancora in clima festeggiamenti dopo la vittoria dell'Europa League a Dublino, un traguardo storico che ha acceso il popolo di Bergamo e che ha fatto entrare la squadra di Gasperini di diritto nella storia del club e del calcio italiano. L'eroe è Gasp, probabilmente alla fine del suo ciclo col club bergamasco, ma anche Lookman, autore di una strordinaria tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen. La Dea torna al Gewiss Stadium per la 38a giornata di campionato contro il Torino di Juric, la penultima per l'Atalanta che dovrà poi recuperare il match con la Fiorentina.

Atalanta sbarcata a Bergamo con la coppa, l'abbraccio dei tifosi all'aeroporto. Lookman con il pallone della tripletta al Bayer