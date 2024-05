Serie A, i premi della stagione: i migliori giocatori per ruolo. Lautaro MVP, Zirkzee miglior giovane

Siamo entrati nell'ultima giornata di campionato e la stagione è ormai quai conclusa. La Lega Serie A ha assegnato i premi per la stagione 2023/24 per ogni ruolo. Tra i portieri i candidati al premio erano Di Gregorio, Carnesecchi e Szczesny; Bremer, Calafiori e Bastoni invece si sono contesi quello di miglior difensore. Tra i centrocampisti il ballottaggio era tra Calhanoglu, Pulisic e Koopmeiners. Escluso Lautaro Martinez, eletto Mvp della stagione, la lotta per il premio di migliore attaccante era tra Vlahovic, Dybala e Leao.

Premio anche al miglior giovane Under 23 del campionato: i candidati erano Zirkzee, Soulé e Bellanova. E naturalmente non poteva mancare il premio di miglior allenatore della stagione. Simone Inzaghi ha avuto la meglio sui vari Thiago Motta e Gasperini.