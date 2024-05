Roland-Garros, il tabellone degli italiani: da Sinner a Musetti e Darderi, tutti gli avversari del primo turno

Sta per cominciare il grande appuntamento sulla terra rossa. Lunedì si apre il Roland-Garros che vedrà i riflettori puntati su Jannik Sinner, con la possibilità di diventare numero 1 al mondo. Jannik ha detto di essere pronto a giocare un buon tennis e la corsa a Djokovic è ufficialmente partita. L'altoatesino non sarà l'unico azzurro a scendere in campo a Parigi. Occhi puntati anche su Musetti, Darderi, Sonego, Arnaldi e Cobolli ma anche Nardi e Fognini. Il tabellone degli italiani nel Grande Slam parigino.