Meeus vince l'ultima tappa, ma a Parigi festeggia Vingegaard: il danese conquista il secondo Tour consecutivo

Al termine della tappa di Parigi, Jonas Vingegaard può festeggiare il suo secondo successo consecutivo nella classifica generale del Tour de France. Il corridore danese della Jumbo-Visma si è imposto per il secondo anno consecutivo dopo una lunga battaglia durata due settimane con Tadej Pogacar, vincitore del Tour nel 2020 e nel 2021: la battaglia si è risolta all'inizio della terza settimana, con la cronometro vinta da Vingegaard a oltre 41 km/h di media.

Il giorno seguente, la crisi in salita di Pogacar, che ha tagliato il traguardo con quasi sei minuti di ritardo, ha spianato la strada al danese, che si è imposto in maglia gialla a Parigi per il secondo anno consecutivo con 7'29" su Pogacar.

Era dal 2014, anno in cui si impose Vincenzo Nibali, che non si è visto un distacco di oltre sette minuti tra il primo e il secondo classificato della generale. Sul podio di Parigi è salito anche il britannico Adam Yates, compagno di squadra di Pogacar alla UAE Team Emirates, in terza posizione.

Al termine della tappa di parigi, Jonas Vingegaard ha affermato: «È un successo bellissimo, sono davvero felice e voglio ringraziare la mia famiglia, la squadra e tutto lo staff che è sempre stato al mio fianco. Voglio tornare per vincere ancora, anche se non credo sarà una lotta solo tra me e Pogacar: ci sono tanti altri corridori che si stanno mettendo bene in luce in questi ultimi anni e potrebbero crescere ancora».

Continua il digiuno italiano di vittorie, visto che sono ormai 85 le tappe del Tour senza trionfi tricolori. L'ultimo fu Vincenzo Nibali, nella penultima tappa dell'edizione 2019. Il digiuno viene attenuato dalla maglia a pois conquistata da Giulio Ciccone, che riporta in Italia il simbolo del leader della classifica degli scalatori 31 anni dopo Claudio Chiappucci e 14 anni dopo Franco Pellizotti, al quale fu revocata. La tappa di parigi è stata vinta a sorpresa dal belga Jordi Meeus, che si è imposto allo sprint sulla maglia verde Jasper Philipsen.