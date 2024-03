Gran Premio Liberazione, porte aperte alle formazioni World Tour: confermata la presenza dell'Uae Team Adq

A un mese esatto di distanza dal prossimo 25 aprile, il comitato organizzatore del Gran Premio Liberazione ha reso noto che gara femminile, il «Coati Liberazione Donne» 2024, beneficia del passaggio di categoria da 1.2 a 1.1, che apre le porte alla partecipazione delle formazioni World Tour. Una prima conseguenza importante è conferma della partecipazione della UAE Team Adq, squadra World Tour nella quale corrono Silvia Persico e Chiara Consonni, mattatrici al Liberazione 2022, quando misero a segno una storica doppietta nell’ultima stagione in cui erano tesserate per il Team Valcar. Il podio alle Terme di Caracalla è stata anticamera del professionismo anche per Silvia Zanardi, che dopo l'imperiosa volata vincente del 2023 è passata di categoria nella Human Powered Health.

La Terenzi Sport Eventi, che organizza la corsa romana dal 2021, ha reso noto che anche in questa stagione saranno al via la nazionale ucraina oltre al WCC Women Team, progetto della federazione internazionale (UCI), che accoglie atleti e atlete provenienti da contesti dove è più difficile fare ciclismo coi giusti mezzi: tra loro Fariba Hashimi, che tre anni fa trovò rifugio in Italia dall'Afghanistan.

Tra le altre squadre che saranno al via, hanno confermato la presenza sono l'Aromitalia Vaiano, la Mendelspeck, la BTC Lubiana Zhiraf, la K2 (erede del GB Team) e la Isolmant Premac Vittoria di Giovanni Fidanza, alla quale si aggiungono due club dilettantistici: la neonata Horizons e la storica Corridonia.

Per quanto riguarda la presenza straniera, sono attese a Roma rappresentanti da tutta Europa e da altri continenti: la spagnola Eneicat, la francese Komugi Grand Est, la britannica Alba Development, la belga KDM Pack, la portoghese Matos Mobility, l'australiana St. Kilda e la messicana Monex.

Quest'ultima parteciperà pure alla gara Under 23 maschile ed è diretta dall'ex corridore "lettone-romagnolo" Piotr Ugrumov, vincitore in carriera di due tappe al Tour e di una al Giro.