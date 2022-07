Concerti a Roma fino al 16: John Scofield, Bandabardò & Cisco, Lauro, Hancock, McBride, Almamegretta, Grignani, Carl Brave, Ingram blues, Kiwanuka

LUNEDI’ 11 LUGLIO

Rock/All’Auditorium Yann Tiersen presenta live il nuovo album

Il compositore e polistrumentista minimalista Yann Tiersen, francese di Brest, annata 1970, arriva a Roma per presentare il suo nuovo album intitolato “11 5 18 2 5 18”, appena uscito. E’ nato dalla sperimentazione in studio prima di un'esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth. Il disco porta l'ascoltatore in nuovi spazi sonori e, vedi le recenti esibizioni dal vivo del musicista, questi spazi includono la pista da ballo. Per Tiersen, che canta e suona pianoforte, violino, violino elettrico, melodica, chitarra, fisarmonica e ha all’attivo diverse colonne sonore (a partire da quella di “Il favoloso mondo di Amélie”), è un nuovo modo di affrontare il pubblico.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Musica/A Jazz & Image Cicci Santucci suona Ennio Morricone

"Cicci Santucci Plays Morricone": è il concerto che il trombettista e flicornista Cicci Santucci, in quintetto con Mauro Verrone al sax alto e soprano, Ferdinando Argenti al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, propone stasera a Jazz & Image: è una raccolta delle più belle composizioni del grande musicista scomparso.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Rock/Arriva l’americano Yves Tumor, fra psichedelia e elettronica

Le origini di Yves Tumor, vocalist, chitarrista e polistrumentista, sono incerte: si presume che sia nato a Miami negli anni ottanta e non si è nemmeno sicuri che il suo vero nome sia Sean Bowie, visto che sostiene di essere cresciuto a Knoxville, nel Tennessee, dove ha imparato a suonare batteria, basso, chitarra e tastiere. Insoddisfatto della sua vita si trasferì a San Diego, California, lì conobbe il rapper Mykki Blanco, fece con lui tour in Europa e Asia e adesso è di nuovo in tour europeo. Tumor mescola psichedelica e elettronica, reinventando costantemente la pop music, ma definire il suo genere limiterebbe tutto quello che non può essere catalogato. Ha cinque dischi alle spalle (l’ultimo, del 2020, è “Heaven to a Tortured Mind”) e con lui suonano il chitarrista Chris Greatti, Gina Ramirez al basso, Yves Rothman all’elettonica e ai campionamenti e Rhys Hastings alla batteria.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

Jazz/Alla Casa in concerto il Modern Standards Super Group

Il Modern Standards Super Group è un progetto di superstar internazionali che include tre leggende del jazz americano: il batterista Billy Cobham, il trombettista Randy Brecker, il sassofonista Bill Evans. Con loro ci sono il pianista danese Nils Lan Doky e il bassista elettrico Linley Marthe, e insieme affrontano i maggiori grandi successi pop del momento trasformandoli in moderni standards. Il repertorio dei jazz standard di una volta consisteva in canzoni pop degli anni ‘30 e ‘40 rielaborate da musicisti jazz dell’epoca, per offrire una prospettiva radicalmente differente di brani largamente popolari. Il Modern Standards Super Group (tutti musicisti famosi, collaboratori di star come Miles Davis, e premiatissimi, dai Grammy in poi) farà rivivere questa tradizione e la interpreterà per il panorama musicale contemporaneo. E’ una serata da non perdere.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Rock/Greg Ogny Luneday, stasera con Antonio Sorgentone

Per gli appuntamenti della serie Greg Ogni Luneday, stasera Claudio Gregori, voce e chitarra, è in scena in duo con Antonio Sorgentone, cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere. Nel suo repertorio troviamo un mix di anni ’50, rhythm & blues, boogie woogie, brani originali, classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione, e nei suoi show conquista qualsiasi tipo di pubblico grazie al suo carisma sul palco e alla sua tecnica. Vanta più di 600 concerti e collaborazioni con artisti di fama internazionale e ha vinto l’edizione 2019 di “Italia’s Got Talent”.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MARTEDI’ 12 LUGLIO

Rock/La Bandabardò & Cisco in concerto all’Auditorium

Dopo la scomparsa l’anno scorso di Erriquez, Enrico Greggi, ucciso da un male incurabile a 60 anni, la toscana Bandabardò, on the road dal 1993, va avanti. Il vocalist e chitarrista Finaz (Alessandro Finazzi), il tastierista Pacio (Federico Pacini), il chitarrista Orla (Andrea Orlandini), il bassista Donbachi (Marco Bachi), il batterista Nuto (Alessandro Nutini) e il percussionista e trombettista Ramon (Jose Ramon Caraballo Armas), stavolta sono con Stefano Cisco Bellotti (già storica voce dei Modena City Ramblers, legato alla band da una lunga collaborazione), hanno inciso il nuovo album “Non fa paura” e lo presentano insieme nel tour 2022. E’ un disco di inediti che celebrano l’amicizia, e il gruppo spiega che «tiene insieme tutto: la musica suonata sui dischi e sui palchi, la bellezza di tornare dopo due anni di stop quasi forzato del nostro settore a fare quello che amiamo, la fortuna di poterlo fare all’interno di un meraviglioso progetto che ha a che fare con una cosa molto preziona, appunto l’amicizia», e che è «il nostro grande omaggio a un amico, a un artista irripetibile: Erriquez». Sul palco è prevista la partecipazione di diversi ospiti.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Rock/Alla Casa “John Scofield e il progetto “Yankee Go Home”

«Il mio ultimo progetto – dice il chitarrista John Scofield, 70 anni, americano di Dayton, Ohio - si chiama affettuosamente “Yankee Go Home”, che per me è un'opera teatrale su noi "Yankees" che riprendiamo la musica della nostra terra natale. Stavolta suoniamo un mix di roots, rock e jazz che è un modo per definirlo, anche se, ad essere onesto, odio farlo. L’idea è riscoprire successi americani e canzoni folk e jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici rock da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica jazz». La band è formata dal pianista Jon Cowherd (tastierista con Brian Blade Fellowship e Cassandra Wilson), Vicente Archer (contrabbasso, con Robert Glasper, Louis Hayes e Scofield) e Josh Dion (alla batteria). «Sono straordinariamente versatili, e altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo», dice John. In scaletta brani di Neil Young, Stevie Wonder, Leonard Bernstein, Buddy Holly, Grateful Dead, Jimmy Webb e tanti altri.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Cantautori/Achille Lauro & Electric Orchestra a Rock in Roma

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, veronese, 31 anni, cento tatuaggi e tre Sanremo alle spalle, è in tour con la Electric Orchestra e con uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, declinato in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un'altra veste scoprendone la versione rock band con la sua formazione originale. «Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa, e ora non vedo l’ora che prenda vita – dice. - Mi sembra sia passato un secolo dall'ultima volta in cui ho cantato live in tour. L'emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti, e il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di esibirti, e si percepiscono un'energia e una complicità totalmente diverse. Non vedo l'ora di rivivere tutto». Lauro porterà sul palco, tra gli altri, "Stripper", la canzone dell’Eurovision Song Contest 2022, e i brani di "Lauro - Achille Idol Superstar", nuova edizione dell’album “Lauro” uscita l’11 febbraio.

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

Jazz/Al Parco del Celio tributo a Morricone, Sakamoto e Zimmer

Quattro musicisti di gran classe (Luca Velotti ai clarinetti, Silvia Manco alla voce e al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Matteo Bultrini alla batteria), con l’orchestra I Solisti dell’Augusteo diretta da Paolo Vivaldi con il violino solista Alberto Mina, remde omaggio a Morricone, Sakamoto e Zimmer.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Teatro/A Villa Ada le barzellette di Ascanio Celestini

Il nuovo spettacolo teatrale di Ascanio Celestini prende spunto dal suo omonimo libro “Barzellette”, nel quale ha raccolto storielle di ogni genere e provenienza: divertenti, dissacranti, scorrettissime, vengono da ogni parte del mondo, e lui le racconta in una cornice inaspettata con la sapienza di un grande narratore, mettendole in fila come i vagoni di un treno e mostrandoci «quanto siamo infami, ma anche quanto siamo liberi e deboli. Celestini lavora da sempre con diversi linguaggi e stavolta si confronta con le barzellette perché pescano nell’inconscio e, attraverso l’ironia, permettono di smontarlo e conoscerlo. Quattro risate ogni tanto sono quasi un miracolo, specie di questi tempi.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

Jazz/Swing Swing Swing con Chiara Talone al Village Celimontana

Torna la serata "Swing Swing Swing", prima con la mostra "Lolá London Style", poi con una lezione di ballo primi passi gratuita con la scuola di ballo Swing & Soda e alle 22 con lo Swing Quartet della vocalist e ballerina Chiara Talone, formato da Alvaro Petriglia alla chitarra, Leonardo Caucci Molara al pianoforte e al contrabbasso e Vittorio de Angelis alla batteria. Chiara ha studiato anche a New York e propone un repertorio dei migliori brani in chiave swing e degli standard più famosi.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO

Jazz/Il pianista Herbie Hancock live al Parco della Musica

Herbie Hancock, leggenda del jazz mondiale, torna live all’Auditorium. Il pianista di Chicago a 82 anni è sempre sulla breccia con lo straordinario stile che ha sempre contraddistinto il musicista già a suo tempo nel quintetto di Miles Davis. Hancock continua a essere all'avanguardia nella cultura, nella tecnologia, negli affari e nella musica. Musicista e compositore leggendario, è stato parte integrante di ogni rivoluzione musicale dagli anni '60, ha aperto la strada a un suono rivoluzionario nel jazz, ha sviluppato nuovi approcci nelle sue registrazioni e, negli anni '70, con album da record come "Headhunters", ha combinato il jazz elettrico con funk e rock in uno stile innovativo che continua a influenzare la musica contemporanea. Altro live da non mancare, specie per chi non ha mai ascoltato dal vivo il grande Herbie.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Jazz/Il contrabbassista Christian McBride live con band alla Casa

Nel 2007 Christian McBride, uno dei più grandi contrabbassisti del jazz contemporaneo, ha presentato in anteprima la nascita di un nuovo quintetto chiamato Inside Straight con un live set al leggendario Village Vanguard di New York. Sia i critici che i fan sono rimasti entusiasti di fronte alla sua potenza acustica e alla sua visione del jazz straight e swingante. Dopo una pausa di diversi anni, McBride riporta Inside Straight sui palcoscenici nel 2022 con una nuova fantastica formazione e nuovi brani groovin’ per i fan più accaniti. A giudicare dalla sua performance, la frase "Inside Straight" cattura bene l'estetica di questa band. I suoi pezzi non si discostano mai dalla forma e dalla tonalità della composizione originale: sono esercizi ingegnosi per un quintetto sofisticato e intelligente, un mix di veterani e giovani musicisti. E naturalmente McBride brilla sia negli assoli che nel tenere il tempo, Con lui suonano Steve Wilson al sax alto, Warren Wolf al vibrafono, Peter Martin al pianoforte e Carl Allen alla batteria. Roba di classe.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Musica/Gli Almamegretta a Villa Ada con il nuovo album “Senghe”

Un mix di trip hop, reggae, dub, rap e canzoni napoletane: è la formula degli Almamegretta, ovvero il vocalist Raiz, il chitarrista Fefo Forconi, il bassista Paolo Baldini, il batterista Gennaro T Tesone e il live engineer Albino D’Amato, che stasera presentano a Villa Ada il nuovo album “Senghe” e i pezzi più significativi del loro repertorio. Sono tra gli artisti con il maggior numero di premi da parte del Club Tenco, con tre Targhe Tenco, e il gruppo più premiato in assoluto. Anticipato dall’uscita del singolo e video “Figlio”, “Senghe” vede la produzione artistica di Paolo Baldini, uno dei professionisti più richiesti del dub/reggae europeo, che ha curato l’intero lavoro, oltre ad essere ufficialmente entrato nella band come bassista. A seguire c’è il FUNKOOL Vinyl Set.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 2

Musica/A Jazz & Image la vocalist Ilaria Patassini con “Luna in Ariete”

Per la rassegna "Jazz Basterds" stasera è di scena la vocalist Ilaria Pilar Patassini, che ccn le chitarre di Federico Ferrandina e il contrabbasso di Andrea Colella propone dal vivo le canzoni del suo ultimo album “Luna in Ariete” e altri brani tratti dal suo vasto repertorio. E’ un live dove il mondo e i suoni della canzone d'autore, del jazz, della world music e della musica classica vengono restituiti dall'unica e incredibile voce dell'artista romana, che ha alle spalle cinque dischi. Per lei hanno scritto Bungaro, Pacifico, Joe Barbieri, Ferrandina, Sandro Luporini, Alessio Bonomo, Mauro Ermanno Giovanardi, Franco Piana, lo scrittore Fabio Stassi. La Late Night Session vede sul palco il trio del pianista francese Karim Blal, con Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Matteo Bultrini alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Cantautori/Gianluca Grignani live a Rock in Roma

Gianluca Grignani, milanese, 40 anni, spirito ribelle, appassionato di Beatles, Police, Nomadi ma soprattutto di Elvis Presley, è un cantautore, chitarrista e produttore discografico. Ha venduto circa 5 milioni di dischi, tra cui un disco di diamante (“Destinazione Paradiso”, del 1995), quattro dischi di platino (“La fabbrica di plastica”, “Sdraiato su una nuvola”, “Uguali e diversi”, “Il re del niente”), e due dischi d’oro (“Campi di popcorn” e “Romantico Rock Show”). Ha vinto numerosi riconoscimenti, da un Telegatto alla Grolla d’oro per il cinema per la colonna sonora del film “Che ne sarà di noi”, il premio Mia Martini, il premio Barocco e tre volte il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dei suoi album. Dal suo esordio, sia per la musica, sia per la poetica dei suoi testi, è considerato uno dei principali esponenti dell’inquietudine generazionale degli anni novanta, guadagnandosi l’appellativo di poeta maledetto. È soprannominato “The Joker” dai suoi fan, dal brano omonimo dell’album “Campi di popcorn”, e stasera è live con la sua band.

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

Jazz/Iesainò al Village, tributo a Pino Daniele

"Musica e poesia oltre i confini della sua Napoli” è un tributo speciale e lontano dal concetto di cover dell’ideatrice e vocalist napoletana Giulia Maglione, che con la sua band Iesainò (sono Maurizio York, voce narrante, il chitarrista Andrea Panzera, Fabrizio Boffi al piano e alle tastiere, il contrabbassista Umberto De Santis e il batterista Andrea Borrelli) offre un concerto particolare e unico, ricco di poesia, ritmi e grandi suggestioni, capace di suscitare emozioni e rimpianti per un artista indimenticabile che ci ha lasciato un patrimonio artistico immenso da condividere serata dopo serata, incontro dopo incontro.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

GIOVEDI’ 14 LUGLIO

Jazz/Al Celio l’Emanuele Urso Big Band, ospite Eleonora Strino

Arriva al Parco del Celio la big band guidata dal clarinettista e batterista Emanuele Urso, stavolta volta con una special guest: è la chitarrista Eleonora Strino, giovane musicista campana diplomata in conservatorio, che ha studiato anche a Amsterdam e si sta affermando sempre più nel nostro panorama jazz.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/Paolo Fresu, Rita Marcotulli e Jacques Morelenbaum in trio alla Casa

Potrebbe sembrare retorico pensare che l’incontro di Paolo Fresu (tromba e flicorno) con la pianista Rita Marcotulli e il violoncellista e compositore brasiliano Jaques Morelenbaum possa essere un viaggio capace di toccare corde ancestrali, da una parte mediterranee e dall’altra sudamericane, eppure il dialogo che scaturisce da questi tre giganti della musica contemporanea è decisamente un bellissimo viaggio, e la loro proposta è un concerto di grande effetto ricco di poesia, di intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo. Ascoltare per credere.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Vintage/Al Village si ride con Lallo e i Fusi Orari

Il vocalist Lallo Circosta e i suoi Fusi Orari (il chitarrista Alex Massari, il tasterista Andrea Rongioletti, il bassista Fabio De Silvestre e il batterista Massimiliano Rocca) sono una band che gioca sulla carica ironica, irriverente e goliardica per proporre serate all’insegna della comicità e delle risate. Lallo e la band hanno dato centinaia di show in giro per l’Italia con brani di musica vintage, dal cantautorato alle musiche dei cartoni animati, sempre con creatività. Il leader e i suoi colleghi coniugano il momento musicale e quello teatrale a ritmo serrato, incalzante e baldanzoso.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Hip Hop/A Villa Ada Kaos, Dj Craim e Colle Der Fomento

A un mese esatto dall’uscita del nuovo album “Chiodi”, il precursore dell’hip hop in Italia Kaos (Marco Fiorito, da Caserta, annata 1971) e il produttore Dj Craim (Lorenzo Fortino, da Firenze, annata 1987) saliranno sul palco di Villa Ada con la partecipazione straordinaria dei Colle Der Fomento (il vocalist Danno, cioè Simone Eleuteri, il vocalist Masito Fresco e Dj Baro, cioè Alessandro Tamburrini) per presentare dal vivo il disco. «Ho passato gli ultimi due anni – dice Kaos - chiuso in una bolla di vuoto, vivendo un periodo mortificante umanamente, psicologicamente, professionalmente. Il risultato è questo disco, che ho scritto per non impazzire ed è come un dialogo davanti allo specchio».

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

VENERDI’ 15 LUGLIO

Rap/Assalti Frontali, il nuovo album “Courage” live al Forte Prenestino

Esce oggi “Courage”, il nuovo album della band Assalti Frontali: è il decimo capitolo che si aggiunge alla lunga storia del gruppo e che è pieno di rime che dopo gli esordi di “Batti il tuo Tempo”, manifesto di una generazione che ha vinto la sfida di portare il rap in Italia, è pieno di rime che sono divenute cardine e fondamento del movimento rap e hip-hop italiano. In questi decenni Militant A ha saputo descrivere come nessun altro le storie di lotta che la propria generazione e quelle successive hanno dovuto combattere per ottenere rispetto, dignità, giustizia. La sua scrittura è divenuta modello e ad accompagnare l’uscita del disco partirà un lungo tour estivo che comincia stasera con lo speciale concerto di presentazione al Forte, tra i luoghi simbolo della attività di Assalti a Roma.

Forte Prenestino, forteprenestino.net, via Federico Delpino 169. ore 22

Jazz/Alla Casa il sestetto del batterista Nate Smith

Per quasi vent’anni Nate Smith, americano di Chesapeake, Virginia, è stato un elemento chiave della scena internazionale con il suo stile di batteria viscerale, istintivo e radicato. Ha affiancato musicisti come Pat Metheny, Dave Holland, Chris Potter, José James, John Patitucci, Ravi Coltrane. Nel suo primo album “Postcards from Everywhere”, nominato due volte ai Grammy, Smith fondeva le sue originali e moderne composizioni con rhythm & blues, pop e hip-hop, si è avventurato nel mondo pop rock collaborando con la band funk Vulfpeck, con The Fearless Flyers, con le cantautrici Brittany Howard (di Alabama Shakes), Emily King e Van Hunt. L'ultimo album di Nate, "Kinfolk 2: See the Birds", è uscito nel settembre scorsp. Al suo fianco ci sono Jaleel Shaw al sax alto e soprano, il chitarrista Brad Allen Williams, il pianista Jon Cowherd, Fima Ephron al basso elettrico e la vocalist Amma Whatt.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Rap/Carl Brave in concerto a Rock in Roma

Carl Brave, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, cantautore, rapper e artista e produttore multiplatino, annata 1989, torna a calcare il palco del Rock in Roma dopo il successo del 2019, occasione in cui ha regalato al pubblico del festival uno spettacolo strepitoso. Accompagnato dalla sua super band (sono dieci musicisti: percussioni, trombe e sax, basso, batteria, chitarre e tastiere) è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri, con il suo tour sold out “Notti Brave in Teatro” è istrionico e versatile e con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.

Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid”, disco emerso rapidamente e con forza dal tam tam del web per poi entrare nelle classifiche di vendita ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo. Con “Notti Brave” del 2018, trainato dal singolo “Fotografia” interpretato insieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin, è entrato al primo posto in classifica e ha colpito nel segno. A gennaio 2020 Carl ha pubblicato "Che poi", il primo nuovo singolo che sarà presente nel prossimo album, in uscita quest'anno per Island Records.

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

Folk Rock/L’Orchestraccia live a Villa Ada

L’Orchestraccia, che si definisce "gruppo itinerante delirante folk-rock romano", è una formazione nata dall'idea e dalla voglia di attori, cantanti e musicisti di unire le loro esperienze reciproche per creare una forma innovativa di spettacolo che comprenda musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Lo spunto è stato prendere, dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana. Ne fanno parte Luca Angeletti, Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Leo, Edoardo Pesce e tanti altri che si aggiungono al nucleo originario di volta in volta, e li accompagna una band composta da Riccardo Corso, Giovanni Di Cosimo, Gianfranco Mauto, Daniele Natrella e Matteo Pezzolet.

Villa Ada, villaadafestival.it, via di Ponte Salario 28, ore 21

Musica/Al Village Celimontana Gipsy Jazz con l’Hot Club Roma

L’Hot Club Roma nasce nel 2005 da un’idea del chitarrista Gianfranco Malorgio e dalla sua passione per la musica del grande compositore e interprete Django Reinhardt. Nel concerto che la band propone al Village è ospite come guest star il fisarmonicista Danilo Di Paolonicola, uno dei maggiori virtuosi dello strumento. Di facile ascolto, il "Gypsy Jazz" della band alterna momenti di virtuosismo a altri romantici e malinconici, che solo la musica manouche sa evocare, riuscendo a toccare le corde più nascoste di ognuno di noi. Per questa serata al Village Celimontana lo spettatore si ritroverà proiettato nell’Europa delle sale da ballo della Parigi negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Con Malorgio e di Paolonicola suonano Moreno Viglione alla chitarra solista e Renato Gattone al contrabbasso.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Al Celio bis di Emanuele Urso Big Band, ospite Bepi D’Amato

Bis al Parco del Celio della big band guidata dal clarinettista e batterista Emanuele Urso, stavolta volta con una special guest: è il clarinettista Bepi D’Amato, abruzzese di Pescara che ha suonato in mezzo mondo, compresa la newyorkese Carnegie Hall. E probabile che il suo strumento e quello di Urso si incrocino.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Voci/A Jazz & Image il collaudatissimo quartetto di Joy Garrison

Torna il quartetto della vocalist Joy Garrison, newyorkese ma ormai romana d'adozione e figlia del grande Jimmy Garrison, storico bassista nel quartetto di John Coltrane. Si muove fra jazz, gospel, soul, blues e funk, ha cantato a New York e in tanti altri paesi ed è in quartetto con Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Offrirà qualche anteprima del nuovo album che sta realizzando, il settimo della sua carriera.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

SABATO 16 LUGLIO

Rock/Da Bristol il post punk degli Idles arriva a Capannelle

Sbarcano a Roma gli Idles, rockband inglese fondata nel 2009 a Bristol e sempre on the road. Sono il vocalist Joe Talbot, i chitarristi Mark Bowen e Lee Kiernan, il bassista Adam Devonshire e il batterista Jon Beavis, si muovono fra post-punk, hardcore punk e post-hardcore, ma Talbot rifiuta tutte queste etichette, e se proprio deve trovare un genere alla band, sarebbe "heavy post-punk". Hanno inciso quattro album in studio, un live e una dozzina di singoli,e i loro testi hanno una visione fortemente progressista e parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. Il loro sound è grezzo, stordente, affonda le radici nel punk e lo appesantisce con le telluriche distorsioni del post-hardcore, devastando e squassando il terreno circostante, ma a conti fatti e alla faccia delle chitarre taglienti l'animo è gentile, e dietro la scorza da cattivi ragazzi emerge una raffinata formazione letteraria.

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

Musica/A Fiesta con Anuel AA, El Peluche, Ryan Castro e La Ross Maria

Oggi Fiesta, la rassegna di musica latino americana, si sposta e trasloca per motivi di capienza a Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, per l’imperdibile concerto di quattro famosi protagonisti della musica latina, ovvero il rapper portoricano Anuel AA, il vocalist e produttore panamense Sech, cioè Carlos Isaías Morales Williams, noto anche come El Peluche e esponente del genere urbano reggaeton, il colombiano Ryan Castro, annata 1994, vocalist e compositore di urban music, e la vocalist di Santo Domingo La Ross Maria, cioè Rosa María Pineda, annata 2003. E’ il live di quattro star famose e amate dal pubblico, che affollerebbe troppo il Parco Rosati, la location all’Eur della manifestazione. Altre info su fiestafestival.it

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245, ore 21

Blues/Christone Ingram, alla Casa la nuova star della chitarra

Arriva finalmente sui palcoscenici italiani Christone “Kingfish” Ingram, annata 1999, vocalist e chitarrista che viene da Clarksdale, Mississippi, e che già da teenager era stimato e famoso. Il suo album di debutto, “Kingfish”, è del 2019, e lui, che da ragazzo si ispirava a Muddy Waters, ha suonato con Eric Gales, Buddy Guy and Keb Mo, ha diviso il palco con artisti blues come Tedeschi Trucks Band, Samantha Fish, Bob Margolin, Eric Gales, Mr Sipp, Rick Derringer, Guitar Shorty e Buddy Guy. Al momento è considerato uno dei principali rappresentanti della nuova generazione di grandi chitarristi blues e la stampa lo stima, al punto che un anno fa era nello stesso momento in copertina su “Guitar World” e “DownBeat”, due dei piu importanti magazine musicali statunitensi. Durante la pandemia Christone ha scritto il suo nuovo album “662”, che prende il nome dal prefisso telefonico del nord Mississippi dove lui vive. «Voglio che il mondo ascolti e incontri un nuovo lato di me, più personale», dice del disco, registrato a Nashville, scritto e prodotto insieme al cantautore e producer Tom Hambridge, già Grammy Award, e offre tredici brani che mettono in mostra i molti lati della personalità dinamica di Ingram oltre alle sue uniche qualità di cantante e chitarrista.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Soul/Arriva al Parco Michael Kiwanuka, il soulman inglese-ugandese

Dopo l'emergenza Covid che l’ha costretto a riprogrammare il suo tour, Michael Kiwanuka, il vocalist e chitarrista inglese di famiglia ugandese nato nel nord di Londra, soulman per eccellenza e chitarrista che ha cominciato lavorando come turnista. Già collaboratore di artisti come Adele e Danger Mouse, ha numerose nomination ai Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize e BBC Music Awards, e oggi è considerato uno dei maggiori talenti del soul internazionale. Nell'ultimo album che ha il suo cognome come titolo, Michael si allontana dall’anima vintage del disco precedente "Love & Hate", e spiega che «la mia priorità è creare melodie che ti catturino. L’unica cosa che chiedo è: ti emoziona?». Con queste parole Kiwanuka riassume la sua filosofia live e musicale.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Cavea, ore 21

Jazz/Brunch e concerti al Village sulla musica gipsy

Al Village nel week end torna l’appuntamento con i brunch. Al centro della giornata ci sarà la musica gipsy, con Daniele Corvasce e il suo trio ispirato a Django Reinhardt. In scaletta il meglio del repertorio, comprese composizioni di altri chitarristi contemporanei e non a Django, al completo di aneddoti e curiosità per condurre il pubblico in questo stile musicale, alle 12.30 con Daniele Corvasce e Giuliano Gerardi alle chitarre e Fabrizio Montemarano al contrabbasso.

Alle 22 live del Django Moods Trio della vocalist e chitarrista francese Leila Duclos, talento emergente della scena musicale di Parigi, con Marc Barrella, chitarrista, polistrumentista e compositore di consolidata esperienza che proviene dalla scuola salernitana, e con i brani che faranno parte del prossimo disco appunto intitolato “Django moods”.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e 21

DOMENICA 17 LUGLIO

Rock/Roosevelt Collier, una pedal steel guitar dalla Florida

Famoso per le sue performance coinvolgenti, Roosevelt Collier è un re della pedal steel e della lap steel guitar, è nero, viene da Perrine, Florida, ha cominciato suonando alla House of God Church della cittadina e si è esibito con star come Allman Brothers, The String Cheese Incident, Buddy Guy, Umphrey’s McGee, Los Lobos e molti altri. Ha portato il sound verso nuove direzioni grazie alle sue esperienze di fondatore della band Bokanté (guidata da Michael League degli Snarky Puppy). Ogni performance di Roosevelt lascia un segno indelebile, sorprendendo il pubblico con una incredibile miscela di blues, gospel, rock e funk. Con lui ci sono il bassista Harry Hong, il tastierista Tommy Shugart e il batterista Aaron “Bucky” Buckingham. E’ uno che sa suonare, andate a scoprirlo.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Jazz/Quello manouche di Django Reinhardt con Gattone & band

Al Village Celimontana brunch con il contrabbassista Renato Gattone che racconta la storia di Django Reinhard, un capolavoro di musica, talento creativo e virtuosismi manouche. Dalla sapiente esecuzione di melodie dai tratti malinconici, passando attraverso la spassosa atmosfera gitana dello spirito musicale manouche, c’è un repertorio tratto dalla tradizione jazz degli anni trenta e quaranta nello stile del chitarrista gitano che con il suo Hot Club de France ha delineato il suono del jazz francese e europeo. Con Gattone suonano Augusto Creni e Daniele Corvasce alle chitarre manouche.

E alle 21 l’appuntamento della domenica al Village è con "Bevo Solo Rock'n'Roll", serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Dolly & Pupi Rock'n'roll offre una dimostrazione di ballo gratuita. Alle 22 la band Rockin' Angie & The Shakers propone un incredibile viaggio negli anni ruggenti del rock. La vocalist Angelica Pallone, il chitarrista Andrea Pesaturo, il pianista Alessandro Boschi, il contrabbassista Adriano Cucinella e il batterista Riccardo D'Arcangelis celebrano fedelmente l'antico rito del rock'n'roll in tutta la sua espressione migliore, compreso ovviamente il ballo, ma ancor di più sfoggiano quell’entusiasmo tipico della più grande rivoluzione musicale di stile 50s Rock'n'Roll Boogie-Woogie Rockabilly.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, dalle ore 21