Tour de France, l'ultima tappa a Parigi: dove vedere la diretta in tv e streaming

Dopo gli abbracci e lacrime al traguardo della ventesima tappa del Tour de France 2022, vinta dal belga Wout van Aert, oggi a Parigi si celebrerà il trionfo di Vingegaard. Il danese della Jumbo Visma ieri ha rischiato anche una rovinosa caduta in discesa, spaventando a morte a sua ammiraglia, nel tentativo di vincere la crono. Ora Vingegaard ha solo 115 chilometri da percorrere per firmare una vittoria danese in questa edizione della Grande Boucle iniziata proprio a Copenaghen. Ma ecco dove seguire la diretta in tv e streaming

Segui la diretta del Tour de France

Dove seguire la gara in tv e streaming

Il gran finale della gara più importante al mondo sarà ovviamente trasmesso in tv. Sarà infatti possibile seguire la diretta televisiva dell'ultima tappa del Tour de France 2022 su Eurosport dalle ore 12:50 e su Rai 2 dalle ore 14:45. In streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, DAZN, GCN+.

L'ultima tappa del Tour del France

Una tappa a cronometro aveva aperto il Tour, un'altra crono ha il compito di regolare gli ultimi, eventuali, conti rimasti aperti in classifica generale; che siano per la vittoria, per il podio o per la top ten. Si parte da Lacapelle-Marival per arrivare a Rocamadour, per una crono lunga (ben 40.7 km, decisamente al di là degli standard degli ultimi anni) e in grado di creare ampi distacchi tra gli specialisti e chi odia il "tic-tac", ma probabilmente anche tra chi è arrivato in fondo al Tour ancora con qualche energia da spendere e chi invece è ormai in riserva. Anche perché, a complicare il tutto, nel finale sono stati inseriti anche un paio di strappi non banali (prima 1.6 km al 4.7% e poi 1.5 km al 7.8%). Ci sarà dunque da tenere il fiato sospeso fino alla fine, forse non solo per la vittoria di tappa.