Zielinski, il padre: «Lascerà il Napoli, ma rimarrà a giocare in Italia»

Il futuro di Piotr Zielinski era avvolto nel mistero e ciò che si sapeva era solo il suo addio. Questo è stato confermato anche dal padre del giocatore che ai margini della premiazione del figlio come miglior calciatore polacco del 2023 ha affermato: «Piotr lascerà il Napoli». Una frase che non ha sorpreso quanto ha fatto il prosieguo: «Continuerà a giocare in Italia».

Una rivelazione che anticipa il suo passaggio a un altro club di Serie A, con l'Inter che lo segue da diverso tempo. «Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto». Così ha continuato Boguslaw, che ha chiosato: «Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa».