Roma, i gol più veloci dei giallorossi tra Serie A e coppe: da Pellegrini ad Abraham ecco la classifica

La Roma ieri ha vinto 4-0 contro il Cagliari e Daniele De Rossi ha potuto conquistare tre punti importanti per continuare a inseguire la Champions League. La partita dello Stadio Olimpico, però, non è stata importante solo per la classifica, ma anche perché ha permesso a Lorenzo Pellegrini di entrare nella storia del club. Il centrocampista e capitano, infatti, ha segnato dopo solo 1 minuto e 1 secondo, un tempo veloce che gli permette di entrare di diritto nella classifica delle reti più velocci della società giallorossa.

