Infortunio Frattesi: «Lesione miotendinea al retto femorale». Salterà Roma-Inter

Tegola per Inzaghi che deve rinunciare a un calciatore importante della sua rosa in vista del fine settimana. Davide Frattesi ha subito una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra, un problema che non sarà facilmente risolvibile entro sabato. Proprio nel weekend l'Inter scende in campo contro la Roma per la ventiquattresima giornata, ma Inzaghi dovrà farlo senza l'ex della gara.

Il comunicato

A rendere note le condizioni di Frattesi, che verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni, è stato proprio l'Inter: «Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra.