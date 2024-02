Ocampos molestato da un tifoso durante Rayo Vallecano-Siviglia, choc in Spagna

Grande scalpore in Spagna per ciò che è successo in Rayo Vallecano-Siviglia, quando Lucas Ocampos è stato molestato. L'attaccante argentino si era avvicinato agli spalti, ma un tifoso sugli spalti ha pensato bene di toccare i suoi glutei. Un gesto che non è piaciuto all'ex Genoa e Milan che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. La malsana idea del tifoso ha scatenato ingenti polemiche su tutti i social in Spagna, con l'accaduto che è stato dscritto come una molestia fisica nei confronti dell'argentino.

Cosa è successo

Durante il primo tempo, più precisamente al 33', Ocampos si era avvicinato agli spalti per battere una rimessa laterale. Per prendere la rincorsa, però, si è ritrovato a pochi passi dai tifosi seduti in prima fila con uno di questi, molto giovane, che ha pensato bene di toccare i glutei del giocatore con un dito. Il Siviglia ha subito emanato un comunicato in cui condanna il gesto: «Il Siviglia FC si rammarica profondamente dell’incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale.

Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate. che caratterizza il regolamento affinché tali comportamenti non si ripetano su un campo di calcio, e questo è stato trasferito alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo».