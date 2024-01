Roma, Huijsen a un passo: la Juventus accetta il prestito secco

La Roma non molla Huijsen e prova ad andare a dama con la Juventus puntando sul prestito secco. In alternativa era stato messo sul piatto Luigi Cherubini capitano della Roma Primavera di ruolo attaccante. Tiago Pinto, che lascerà il ruolo di general manager il 3 febbraio prossimo, vuole regalare a Mourinho un difensore il più presto possibile che possa aiutare il reparto nei momenti di emergenza.

Mercato Roma, si avvicina Huijsen: offerto Cherubini alla Juventus

Roma-Huijsen, la situazione

Huijsen è un giovane di 18 anni che ad oggi ha giocato solo 12 minuti in Serie A. Ha militato nella squadra B bianconera impegnata in Serie C. A ostacolare l’accordo c’era il Frosinone a cui la Juventus aveva promesso il giocatore.

L’inserimento della Roma nella trattativa, però, ha cambiato le carte in tavola e adesso il diciottenne preferirebbe andare alla corte di Mourinho per crescere e giocarsi le sue chance. Nelle prossime ore è atteso nella Capitale per le visite mediche e la firma.