Roma, Tiago Pinto saluta: non sarà più dirigente alla fine del mercato. Modesto e Massara le alternative

Il general manager Tiago Pinto saluterà la Roma alla fine del mercato invernale. Il dirigente in questi giorni sta salutando la squadra e i dipendenti del club annunciando che il suo lavoro a Trigoria si chiuderà il 31 gennaio. Il suo contratto era in scadenza a giugno 2024 e la proprietà ha scelto di rinnovarlo puntando su altri profili.

Le alternative a Pinto

Tra i candidati François Modesto, attualmente direttore sportivo del Monza, che ha un ottimo rapporto con l’amministratore delegato giallorosso Lina Souloukou per via del passato Olympiakos. Nella lista c’è anche Frederic Massara con un passato in giallorosso durante l’era Sabatini e più recentemente al Milan, società con cui ha chiuso i rapporto a giugno scorso.