Florent Ghisolfi, chi è il direttore sportivo che piace alla Roma: età, carriera e gli acquisti

La Roma continua la sua caccia a un direttore sportivo dopo l'addio di Tiago Pinto. Il nome più caldo nella lista per adesso sembra essere quello di Florent Ghisolfi, ds del Nizza che si è fatto conoscere in Ligue 1 per la sua audacia e le sue idee coraggiose. Il trentanovenne ha da poco concluso la sua carriera da calciatore ed è passato dall'altra parte della scrivania solo nel 2019, quando ha cominciato a lavorare col Lens come coordinatore sportivo. Dal 2022, invece, il francese di origini italiane ha deciso di sposare la causa del Nizza. I rossoneri, dopo le prime settimane al comando, stanno lottando per un posto in Europa a quattro giornate dal termine della Ligue 1.

La carriera da calciatore

Florent Ghisolfi nasce a Bastia il 28 febbraio 1985. Ora è un direttore sportivo, ma ha cominciato la sua carriera nel mondo del calcio come centrocampista centrale. I suoi inizi avvengono nella squadra di casa, l'SC Bastia, con cui comincia ad apparire in prima squadra dal 2004. Nel 2005 esordisce in Ligue 2 dove segna una rete. Nel 20113 arriva il passaggio allo Stade Reims, con cui esordisce anche in Ligue 1 giocando in totale in due stagioni 11 presente nella massima serie francese tra il 2012 e il 2014.

Dopo aver concluso l'ultima annata in biancorosso decide di ritirarsi e preparasi per continuare diversamente la sua carriera nel mondo del calcio.

Gli inizi da allenatore e il passaggio a direttore sportivo

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, da gennaio 2016 figura come vice allenatore dello Stade Reims che lascia poi a giugno dello stesso anno. Il 1° luglio 2017, invece, approda al Lorient che lascia il 30 giugno 2019. Il giorno seguente, ovvero il 1° luglio 2019 diventa coordinatore sportivo del Lens che viene promosso il primo anno in Ligue 1 e poi ottiene due settimi posti negli anni successivi e un secondo poto nella stagione '22/'23. A ottobre 2022 lascia il Lens per approdare al Nizza che il primo anno chiude 9°.

La sua filosofia

Ogni direttore sportivo ha un suo metodo, più o meno aperto al dibattito e al confronto soprattutto con gli allenatori. Spesso questi, con la loro personalità tendono ad oscurare il lavoro di un direttore sportivo che deve cercare di accontentare le loro richieste. Florent Ghisolfi, invece, ha un approccio simbiotico con i tecnici con cui lavora, confrontandosi molto con loro e lavorando a stretto contatto con lo staff tecnico. Proprio questo, secondo Sky Sport, ha attirato l'attenzione della Roma.

La grande scommessa di Ghisolfi: Farioli

Ghisolfi si è meritato grande fama in patria soprattutto grazie alla sua scelta di affidare la guida della squadra a Francesco Farioli. Il tecnico italiano è uno dei più giovani in circolazione e la sua esperienza da allenatore vero e proprio si racchiude al Fatih Karagumruk e all'Alanyaspor, due club turchi. Fino a quel momento, il trentacinquenne aveva solo lavorato come collaboratore tecnico tra Lucchese, Benevento, Sassuolo e da vice all'Alanyaspor. Fino ad ora, Farioli ha portato il Nizza al quinto posto in classifica e lotta per un posto in Europa, Questo dimostra come Ghisolfi non abbia paura di provare nuove strategie spesso anche rischiose, ma che possono portare i loro frutti.

Gli acquisti al Nizza

Florent Ghisolfi nella prima stagione ha acquistato solo un calciatore, ed è stato a gennaio. Si tratta di Youssouf Ndayishimiye, mediano preso dal Basakhsehir per 7 milioni. Nell'estate del 2023, invece, il direttore sportivo ha portato al Nizza sei calciatori, tra cui anche Jeremie Boga e Salvatore Sirigu. Il primo è stato pagato dall'Atalanta 17 milioni di euro, mentre il secondo è arrivato a parametro zero. Il calciatore più pagato, però, è stato Terence Moffi, punta centrale arrivata dal Lorient per 22.5 milioni di euro. A completare gli acquisti del 2023 sono Mohamed-Ali Cho, preso dalla Real Sociedad per 10 milioni, Maxime Dupé svincolato e Aliyou Baldé per 2.5 milioni di euro.

Le cessioni di Florent Ghisolfi

Non solo acquisti però perché Ghisolfi ha realizzato anche diverse cessioni. La prima è stata quella di Mario Lemina, venuto a gennaio 2023 per 7 milioni al Wolverhampton. L'altra cessione nella prima stagione è stata quella di Lucas Da Cunha al Como per 400 mila euro. In questa stagione, poi, le vendite hanno fruttato al club circa 17 milioni di euro. Questi povengono per la maggior parte da tre affari. Il primo è quello di Calvin Stengs passato al Feyenoord per 6 milioni, poi c'è Kasper Dolberg venduto al l'Anderlecht per 5 milioni e, infine, la cessione di Andy Delort al Nantes per 5 milioni di euro. Oltre a questi, hanno lasciato a parametro zero il Nizza ben sei calciatori: Salvatore Sirigu, Kasper Schmeichel, Ross Barkley, Youcef Atal, Aaron Ramsey e Morgan Schneiderlin.