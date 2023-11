Martedì 14 Novembre 2023, 10:21

L'incognita sulle condizioni fisiche di Smalling ha costretto Tiago Pinto a guardarsi intorno sul mercato. A Mourinho serve un difensore appena riaprirà la sessione invernale, se l'inglese non tornerà disponibile e con continuità. Il rinforzo dovrà arrivare in prestito per sei mesi, la Roma di Friedkin difficilmente fa acquisti a gennaio.

Smalling, ecco la svolta: sì ​alle terapie mediche, pronto a rientrare a dicembre

Ndicka in Coppa d'Africa

Inoltre Ndicka partirà per la Coppa d'Africa e la situazione rischia di complicarsi, al di là del rientro di Kumbulla. Tra i nomi che circolano c'è quello di Kiwior ex Spezia adesso all'Arsenal. Nelle gerarchie dei Gunners è dietro a Saliba e Gabriel Magalhaes e da agosto ha giocato solo 4 partite in Premier League.

Roma, sfuma Marcos Leonardo? Pinto lo aveva (quasi) bloccato, ora è nel mirino di Real Madrid e Newcastle

Dragusin e Dier gli altri nomi

Interessa anche Dragusin, ma dopo le ultime prestazioni convincenti il Genoa lo ha blindato sino al 2027.. Occhi anche su Eric Dier del Tottenham, ma il recente infortunio di Micky Van de Ven potrebbe riportarlo in auge negli Spurs. Infine, è stato offerto Finn van Breemen classe 2003 del Basilea, qualche dubbio sull'età e l'inesperienza. A Mourinho serve un giocatore pronto subito e che magari già conosca la Serie A. Kwior sarebbe l'ideale.