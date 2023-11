Martedì 14 Novembre 2023, 10:07

Il paradosso di una Roma costruita per offendere, è che la difesa sta diventando tra quelle più affidabili del campionato. Nelle ultime nove partite, i gol incassati sono stati solamente cinque, di cui tre in campionato e i due subiti con lo Slavia Praga. Un reparto che in realtà non è nemmeno quello titolare per via dell'assenza di Smalling da ormai due mesi e mezzo. Un'anomalia considerando che è fermo per una tendinite al tendine rotuleo curabile nel giro di 20/30 giorni al massimo.

Il ritorno di Smalling

L'inglese, salvo miracoli, non tornerà disponibile dopo la sosta, ma potrebbe rientrare i primi giorni di dicembre contro Sassuolo o Bologna. Era in cura dal dottor Georg Ahlbaumer che dirige la clinica Gut di St. Moritz con cui la Roma ha stipulato un accordo. Poi, si è fatto visitare a Londra dal professor Andy Williams specialistica ortopedico che ha operato Tammy Abraham il quale gli ha consigliato di proseguire con la terapia conservativa.

La svolta, sì alle terapie mediche

La scorsa settimana la svolta, dopo la risonanza magnetica alla clinica Villa Stuart. Ora ha accettato di sottoporsi a delle terapie mediche che possono risolvere il problema nel giro 15/20 giorni. Le stesse che hanno aiutato Dybala a superare la lesione distrattiva al collaterale mediale in meno di mese. Mourinho, intanto, deve fare di necessità virtù e schierare sempre gli stessi tre centrali: Mancini, Llorente e Ndicka. Quando uno di loro sarà indisponibile (l'ivoriano ad esempio a gennaio dovrà giocare la coppa d'Africa) per infortunio o squalifica, Cristante dovrà arretrare in difesa. All'appello manca anche Kumbulla reduce da una lesione al legamento crociato, il rientro è previsto entro metà dicembre. La difesa, dunque, è tornata ad essere il fiore all'occhiello della Roma. Dopo le prime giornate in cui ha incassato sei reti in tre partite, lo Special One è riuscito finalmente a registrarla. Complice soprattutto l'atteggiamento più accorto e meno spregiudicato di tutta la squadra. Inoltre, quando è necessario gli esterni aiutano nella copertura: più che un 3-5-2 ormai la Roma si schiera con il 5-3-2.

Il capitano vota José

Numeri che lasciano spazio alla fiducia per il lavoro di Mourinho. A parlare è Francesco Totti alla Bobo tv: «È uno dei più grandi allenatori in circolazione al mondo. Ti ha portato a due finali europee in due anni, non è mai successo alla Roma. Solo per questo va elogiato. Io che sono tifoso lo ringrazio a vita per questo, poi se quest'anno riesce a portarti in Champions...Sono felice se resterà, se va via spero che arrivi uno alla sua altezza. La Roma è attrezzata e strutturata per arrivare tra le prime quattro. Dopo tanti anni che sei rimasto fuori è il momento giusto per tornare nell'Europa che conta. Lukaku-Dybala? È la coppia più forte del campionato».