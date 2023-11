Roma, sfuma Marcos Leonardo? Pinto lo aveva (quasi) bloccato, ora è nel mirino di Real Madrid e Newcastle

Marcos Leonardo è stato, a lungo, vicinissimo a vestire la maglia della Roma. In estate la trattativa per il giovane brasiliano non si è sbloccata per la ferma volontà del Santos di non cedere il suo gioiello, vista anche una classifica preoccupante. Ora però il club verdeoro è risalito e sempre più vicino alla salvezza, e si sta preparando per perdere il suo centravanti, 13 gol in campionato, già nel mercato di gennaio.

Roma-Marcos Leonardo, la trattativa

La scorsa estate, come detto, Marcos Leonardo è stato molto vicino alla Roma.

Da Trigoria sono arrivati a offrire 15 milioni di euro pagabili in due anni e, una volta sfumata la trattativa, hanno provato a bloccare il giocatore in vista della finestra invernale, ma senza insistere, e così ora sul giocatore si è animata una folta concorrenza.

Spuntano Real e Newcastle

Nelle ultime ore, secondo indiscrezioni che arrivano dal Brasile, sul giocatore si sarebbero informati Real Madrid, alla ricerca di una punta, e Newcastle. Entrambi i club hanno già parlato con gli agenti del centravanti, senza però fare offerte concrete al club. In ogni caso sembra che il ragazzo voglia chiudere la stagione in Brasile per preparsi al meglio alla prossima Olimpiade.