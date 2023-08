Milan, accordo con l'Atalanta per De Ketelaere: ore di riflessione per il belga

Soltanto un anno fa Charles De Ketelaere sbarcava a Milano dopo un’estenuante trattativa del duo Paolo Maldini-Frederic Massara con il Bruges. Dodici mesi dopo le cose sono cambiate per tutti. I due dirigenti sono stati messi alla porta dal club di via Aldo Rossi e adesso è il belga che è pronto a dire addio. Anzi, forse è un arrivederci. Perché De Ketelaere può andare all’Atalanta, spostandosi a circa 52 chilometri da Milano, la città che lo aveva accolto sulla sponda rossonera del Naviglio. La Dea propone tre milioni di euro per il prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

Lazio, Luis Alberto con gli agenti a Formello: si cerca il punto di incontro dopo l'ammutinamento

Soluzione alla quale il Milan ha aperto dopo aver capito che non sarebbe stato facile arrivare a una cessione definitiva del suo fantasista senza rischiare una forte minusvalenza, nonostante negli ultimi giorni ci siano stati gli interessi del Lens e della Real Sociedad.

Perché la trattativa vada in porto manca il sì del giocatore. Il problema non è tanto l’ingaggio (poco più di due milioni annui), quanto le motivazioni con le quali affrontare questa nuova avventura. Per l’Atalanta è una scommessa, mentre per De Ketelaere è un’opportunità importante. Non giocherà la Champions, ma con l’Europa League avrà comunque a disposizione un’importante vetrina europea. Inoltre, sarà allenato da Gian Piero Gasperini, un allenatore che ama molto il gioco offensivo.