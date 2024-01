Calciomercato, da Osimhen a Mbappé: il valzer degli attaccanti in vista della sessione estiva

Il calciomercato invernale sta per chiudersi ma i movimenti importanti arriveranno in estate e si prospetta un nuovo valzer degli attaccanti. Victor Osimhen ha dichiarato in maniera piuttosto esplicita la volontà di provare nuove esperienze, lasciando intendere che questa potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia del Napoli. Il centravanti nigeriano, reduce dalla vittoria dello scudetto, è impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria e anche da lì non ha smesso di far parlare di sé in chiave mercato.

Napoli, De Laurentiis su Mourinho: «È un bravo allenatore, ma non c'entra nulla con noi. Osimhen andrà al Real, al Psg oppure in Premier»

Mbappé e Osimhen: il Real Madrid deve scegliere

Come sottolineato da Football Transfer, il suo nome è finito nel radar del Real Madrid e questo potrebbe creare un intreccio con un altro grande uomo mercato, Kylian Mbappé.

Se pur Osimhen abbia di recente rinnovato col Napoli, la sua avventura sembra arrivata vicina alla conclusione. Anche De Laurentiis ha confermato che Osimhen andrà via al termine della stagione in corso: «Lo sapevamo tutti dalla scorsa estate. La nostra trattativa è stata lunga e amicale, allungavamo il brodo, ma andrà al Real Madrid, al Psg oppure in Premier League». Anche l'ipotesi Paris Saint-Germain, quindi, resta viva. Magari proprio al posto di Mbappé. Saranno mesi caldi e i nomi di Osimhen e Mbappé saranno due dei più chiacchierati.

Mbappé è in scadenza e ha una situazione piuttosto particolare con il Psg. Osimhen, invece, ha rinnovato fino al 2026 ma ha una clausola di circa 120 milioni di euro che se verrà pagata permetterà al centravanti di andare via senza complicazioni.