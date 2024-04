Zielinski ko per Napoli-Roma, Calzona: «Mi aspetto la reazione»

«Non vedo la voglia di evitare di prendere gol». Le parole di Ciccio Calzona risuonano ancora forti nell’immediata vigilia del match con la Roma. L’allenatore è stato molto duro venerdì nel commentare l’attuale situazione del Napoli, scivolato all’ottavo posto in classifica e in ritiro per volontà della società, ultimo tentativo di evitare la caduta libera nelle ultime cinque partite di campionato. L’inversione di tendenza va dimostrata oggi contro i giallorossi: “Mi aspetto la prestazione”, ha detto Calzona che per tutta la settimana ha martellato la squadra negli allenamenti per evitare gli errori difensivi che sono diventati una costante. La qualificazione in Champions è ormai scivolata via, ma il club di De Laurentiis non vorrebbe mancare l’Europa dopo 14 anni consecutivi. L’Europa League è alla portata, a patto che arrivi una reazione contro la Roma di De Rossi.

NON SOLO CONTE

I complimenti di Calzona sono stati sinceri, così come il desiderio di riuscire ad invertire la rotta e congedarsi dal Napoli in maniera dignitosa: “Le voci di mercato non mi danno fastidio, è giusto che la società si guardi intorno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è già un direttore sportivo (Giovanni Manna) e presto De Laurentiis deciderà sull’allenatore: Antonio Conte è la prima scelta, ma le intenzioni vanno incanalate in un accordo. Nella short list ci sono pure Pioli e Gasperini. Ma intanto c’è la Roma con l’obiettivo di scuotersi. Calzona ha perso Zielinski per una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra: al suo posto Cajuste è favorito su Traorè. Per il resto nessuna sorpresa. Calzona si aggrappa ad Osimhen e Kvaratskhelia: toccherà a loro modificare il copione delle ultime settimane.