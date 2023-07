Zalewski, che scivolone: a Ibiza canta "Vesuvio erutta"

Un altro scivolone social per Nicola Zalewski. Durante la sua vacanza a Ibiza l'esterno della Roma è stato ripreso mentre salta e balla insieme ad alcuni amici al ritmo di "Vesuvio erutta", coro anti napoletano tristemente noto in molti stadi di Serie A. Il coro è stato intonato sulle note di "Freed from desire" all'Ushuaia, celebre discoteca dell'isola, tra le risate generali.

Dopo questo proporrei a #Zalewski un rinnovo fino al 2035, la fascia da capitano e la numero 10 pic.twitter.com/Xz2qLRlxoG — 🐺 (@mancinismoo) July 4, 2023

il video è diventato subito virale, provocando la rabbia social di molti tifosi partenopei.