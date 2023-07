Roma, ecco il calendario della nuova stagione: esordio con la Salernitana, si chiude a Empoli. Derby il 12 novembre

La Salernitana alla prima giornata, la trasferta a Empoli all'ultima. La Roma ha scoperto il proprio calendario per la Serie A 2023-24: i giallorossi avranno il primo scontro diretto già alla terza giornata, quando affronteranno il Milan. I weekend da cerchiare in rosso sul calendario sono quelli del 12 novembre e del 7 aprile, quando andranno in scena i due derby della Capitale. Andata, alla 12esima giornata, Lazio-Roma; ritorno, alla 31esima, Roma-Lazio.

🗓️ Ecco il nostro calendario per la Serie A 2023-24 💪#ASRoma 🟨🟥



*Le date sono provvisorie pic.twitter.com/swa6eKuiJt — AS Roma (@OfficialASRoma) July 5, 2023

Ecco il calendario completo:

1° giornata - Roma-Salernitana (20/8)

2° giornata - Verona-Roma (27/8)

3° giornata - Roma-Milan (3/9)

4° giornata - Roma-Empoli (17/9)

5° giornata - Torino-Roma (24/9)

6° giornata - Genoa-Roma (turno infrasettimanale 27/9)

7° giornata - Roma-Frosinone (1/10)

8° giornata - Cagliari-Roma (8/10)

9° giornata - Roma-Monza (22/10)

10° giornata - Inter-Roma (29/10)

11° giornata - Roma-Lecce (5/11)

12° giornata - Lazio-Roma (12/11)

13° giornata - Roma-Udinese (26/11)

14° giornata - Sassuolo-Roma (3/12)

15° giornata - Roma-Fiorentina (10/12)

16° giornata - Bologna-Roma (17/12)

17° giornata - Roma-Napoli (23/12)

18° giornata - Juventus-Roma (30/12)

19° giornata - Roma-Atalanta (7/1)

20° giornata - Milan-Roma (14/1)

21° giornata - Roma-Verona (21/1)

22° giornata - Salernitana-Roma (28/1)

23° giornata - Roma-Cagliari (4/2)

24° giornata - Roma-Inter (11/2)

25° giornata - Frosinone-Roma (18/2)

26° giornata - Roma-Torino (25/2)

27° giornata - Monza-Roma (3/3)

28° giornata - Fiorentina-Roma (10/3)

29° giornata - Roma-Sassuolo (17/3)

30° giornata - Lecce-Roma (30/3)

31° giornata - Roma-Lazio (7/4)

32° giornata - Udinese-Roma (14/4)

33° giornata - Roma-Bologna (21/4)

34° giornata - Napoli-Roma (28/4)

35° giornata - Roma-Juventus (5/5)

36° giornata - Atalanta-Roma (12/5)

37° giornata - Roma-Genoa (19/5)

38° giornata - Empoli-Roma (26/5)