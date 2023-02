Roma, c'è Wijnaldum contro la Cremonese: calvario finito e ora si gioca la conferma a fine stagione

È il giorno della rinascita. Gini Wijnaldum sarà titolare contro la Cremonese, non è mai accaduto da quando veste la maglia della Roma perché l’infortunio alla tibia rimediato il 22 agosto gli ha dato il tempo di giocare solo la prima di campionato contro la Salernitana. E non dal primo minuto. Una frattura per la quale ha saltato 26 partite tra campionato ed Europa League, oltre a un Mondiale con l’Olanda. La terapia conservativa non ha accorciato i tempi, ma è la strada che il centrocampista ha scelto di percorrere accantonando l’intervento chirurgico. E questo pomeriggio finalmente comanderà il centrocampo che è quello che avrebbe dovuto fare sin dall’inizio della stagione. Mourinho lo ha voluto fortemente questa estate, Tiago Pinto ha trattato con il Psg per oltre un mese fino a quando è riuscito a trovare l’accordo per un prestito gratuito con diritto di riscatto. Un giocatore che era stato inserito tra gli esuberi dal tecnico Galtier, ma che guadagnerà 7 milioni l’anno fino al 2024.

Cremonese-Roma, per Mourinho la qualità è al centro: Wijnaldum più Pellegrini e Matic

Un ingaggio faraonico che la Roma non avrebbe mai potuto elargire se i francesi non le fossero venuti in aiuto pagando una parte dello stipendio. Non solo, c’è anche un diritto di riscatto a 8 milioni su cui giallorossi starebbero riflettendo. Tutto si baserà sulle prestazioni del giocatore da qui alla fine della stagione, se dovesse confermare le attese allora Pinto potrebbe trattare sulla cifra per il riscatto chiedendo uno sconto (2-4 milioni) e fare una proposta al centrocampista. Discorsi che verranno affrontati tra qualche mese, anche perché non sarà possibile rinnovare il prestito vista la scadenza al 2024. Insomma, il calvario è alle spalle e Gini aspetta solo di dimostrare quanto vale sia alla società sia al pubblico romanista, che nei pochi minuti in cui l’ha visto ha già capito che può fare la differenza. Giocherà centrale di centrocampo accanto a Matic, ma in futuro potrà occupare anche la posizione di trequartista se Dybala o Pellegrini avranno bisogno di rifiatare. Una freccia in più per l’arco di José.

Cremonese-Roma, le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): 12 Carnesecchi: 24 Ferrari, 15 Bianchetti, 7 Vasquez; 17 Sernicola, 26 Benassi, 6 Pickel, 28 Meité, 3 Valeri; 74 Tsadjout, 90 Dessers

A disp.: 13 Saro, 45 Sarr, 44 Lochoshvili, 33 Quagliata, 18 Ghiglione, 19 Castagnetti, 27 Galdames, 23 Acella, 10 Buonaiuto, 20 Felix, 77 Okereke, 9 Ciofani

All. Davide Ballardini.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 25 Wijnaldum, 8 Matic, 37 Spinazzola; 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini, 11 Belotti.

All. Mourinho.

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 19 Celik, 20 Camara, , 4 Cristante, 62 Volpato, 68 Tahirovic, 52 Bove, 14 Llorente, , 59 Zalewski, 14 Solbakken, 21 Dybala, 9 Abraham



Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Orario: 18.30

Diretta tv e streaming: Esclusiva Dazn dalle ore 18