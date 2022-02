Villareal-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Dopo l'Inter la scorsa settimana, tocca ora alla Juventus scendere in campo nell'andata degli ottavi di Champions League: i bianconeri fanno visita al Villareal, in un turno - come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri - che si preannuncia più aperto che mai. Gli spagnoli, sesti in classifica nella Liga, vengono da un mese praticamente perfetto e i quattro gol rifilati al Granada non faranno dormire sonni tranquilli al tecnico livornese. Unai Emery dovrà fare a meno di una pedina fondamentale: Gerard Moreno non recupera, attacco perciò affidato a Danjuma e Lo Celso. Debutto nella massima competizione continentale per Vlahovic che verrà affiancato da Morata ma non da Paulo Dybala, infortunatosi contro il Torino.

Villareal-Juventus, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso. All.: Emery

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All.: Allegri

