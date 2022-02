Villarreal-Juve, Allegri a sorpresa: «50% di possibilità di passare. Vlahovic? Lo devo proteggere»

La Champions League non è mai una formalità, specie per una Juventus reduce da due pareggi consecutivi che ha assolutamente bisogno di cambiare marcia in Europa. Allegri frena: «Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno» e cerca di togliere pressione a Vlahovic, al debutto in Champions. «Ci vuole calma, equilibrio. Dusan domani debutta in Champions, non dobbiamo addossargli troppe responsabilità. Lo dovrò proteggere, come ho fatto con gli altri giovani: quando avrà giocato 60/70 partite sarà un giocatore diverso».

VILLARREAL - «Loro vengono da un periodo buono, e hanno un allenatore molto bravo. Sarà una partita tattica, dove bisognerà stare attenti ai dettagli».

FORMAZIONE - «Bonucci ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, non ha sentito dolore. Averlo a disposizione è un bel successo. Rientrerà Pellegrini, mentre Rabiot ha preso un colpo ma è a disposizione. Ci mancherà Dybala, è una mancanza importante. Sicuramente giocano Morata e Vlahovic. Bernardeschi domani dovrebbe iniziare a correre, ho dubbi a centrocampo tra Arthur, Locatelli, Zakaria e McKennie».

MORATA SUL BARCELLONA - Accanto ad Allegri in conferenza stampa si presenta anche Alvaro Morata, che spiega i motivi della scelta di rimanere a Torino a gennaio. «Ho sempre sentito la fiducia di Allegri. Mi ha detto che dovevo rimanere qua: ora devo lottare per ripagare la sua fiducia. Ho parlato con lui a lungo durante il mercato, mi ha detto che l’arrivo di Vlahovic mi avrebbe aiutato tanto e sono felice di essere qua. Se fosse per me sarei sempre qua».