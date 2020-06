© RIPRODUZIONE RISERVATA

Euforia per la ripartenza ma pure un pizzico d’ansia per Leiva. Diversi stati d’animo ci sono in vista del viaggio verso Bergamo: oggi tanti tifosi, alle 16, saranno a Formello per salutare la squadra partente per la Lombardia. Da un lato la frenesia e l’entusiasmo di tornare in campo e rimettersi in corsa per lo scudetto, dall’altro qualche leggero timore di veder rallentata la corsa del centrocampista brasiliano. L’ex Liverpool si è operato il quattro d’aprile al menisco esterno del ginocchio destro, in un periodo dove tutto era fermo per via della pandemia. L’obiettivo era sfruttare lo stop per ritrovarsi a disposizione di Inzaghi per le ultime dodici gare di campionato. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito, ma forse la smania di rientrare ed essere pronto per il rush finale potrebbe aver creato qualche piccolo intoppo, almeno per Bergamo. La generosità del giocatore è tanta, ma allo stesso tempo, non è molto semplice gestirlo. Lucas è un duro, tanto è vero che ha ripreso a correre e saltellare dopo circa un mese dall’operazione e frenarlo, uno così, non è mai facile. Lui, tutto sommato sta bene, ma nell’ultima settimana, ha dovuto rallentare per via di un po’ di gonfiore al ginocchio. Un leggero fastidio che lo terrà fuori per la sfida con l’Atalanta, ma sembra essere a scopo precauzionale in vista della gara di sabato con la Fiorentina, dove il brasiliano è convinto di giocare.BALLOTTAGGISulla formazione Inzaghi ha deciso sia in difesa che in attacco. Lì non sembrano esserci dubbi, con Immobile e Caicedo in avanti e il trio Patric, Acerbi, Radu. I dubbi del tecnico sono venuti dopo aver visto la partita tra Atalanta e Sassuolo e sono tutti a centrocampo, in mezzo e sulle fasce laterali. Sicuri del posto solo Luis Alberto e Milinkovic, il resto girerà fino al risveglio muscolare di domani mattina, il giorno della gara. Per fisicità e condizione attuale, Parolo appare essere ancora il candidato principale a sostituire Leiva come regista, ma Cataldi sta riprendendo quota e fino all’ultimo cercherà di attivare il sorpasso. Chi, invece, sembra averlo ottenuto è Jony che nelle ultime ventiquattrore ha sorpreso lo staff tecnico per tenuta e tono, tanto che Inzaghi pare voglia far cominciare lo spagnolo dall’inizio. Dall’altra parte, invece, potrebbe registrarsi una clamorosa decisione, con Marusic titolare e Lazzari inizialmente in panchina. Dai test effettuati nelle ultime settimane, ma anche dall’ultima amichevole con la Ternana, l’ex Spal sembrava essere uno dei più in palla, ma il tecnico laziale potrebbe sorprendere tutti e inserirlo nella mischia durante la ripresa. Un modo per sorprendere Gasperini e tentare l’assalto decisivo quando Gomez e compagni potrebbero accusare lo sforzo della seconda gara. Si vedrà.