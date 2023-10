Tonali ai pm: «Ho scommesso sul calcio, anche sulle partite del Milan». Il centrocampista sta collaborando

Sandro Tonali ha scommesso sul calcio e anche sulle partite del Milan. Il centrocampista del Newcastle lo avrebbe ammesso durante l'interrogatorio sostenuto nella giornata di ieri nel palazzo di giustizia di Torino.

Il calciatore, secondo quanto è trapelato in ambienti investigativi, ha sostanzialmente ripercorso quanto aveva già dichiarato domenica scorsa alla procura della Figc.

Tonali, l'agente: sta chiarendo sua posizione

Sandro Tonali ha «fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti».

Il sostegno del Newcastle

A commentare la vicenda scommesse che ha investito Tonali è intervenuto anche il Newcastle: «Il Newcastle conferma che Sandro Tonali è sotto indagine da parte della Procura Italiana e della federcalcio in relazione ad un’attività di scommesse illegali», si legge in un comunicato ufficiale, «Sandro sta collaborando con le indagini e continuerà a farlo con le autorità rilevanti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno supporto del club. Visto che c’è un’indagine in corso, Sandro e il Newcastle non potranno commentare ulteriormente»