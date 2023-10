Scommesse, la Procura smentisce Corona: «Casale, El Shaarawy e Gatti non sono indagati»

Ieri sera Fabrizio Corona ha fatto altri tre nomi di calciatori che, secondo le sue fonti, sarebbe implicati nel caso scommesse che sta travolgendo il calcio italiano, ovvero quelli di Nicolò Casale, Stephan El Shaarawy e Federico Gatti.

Fagioli e le scommesse: «Avevo quasi 3 milioni di debiti, mi dicevano “Ti spezzo le gambe”»

La Procura di Torino però, che sta curando il caso, ha fatto sapere che nessuno dei tre giocatori, per il momento, risulta iscritto al registro degli indagati in quanto non ci sarebbero evidenze, ovvero prove, che collegherebbero nessuno dei tre al caso. Proprio come Nicola Zalewski, anche lui tirato in ballo da Corona ma che, secondo la Procura, non sarebbe coinvolto.