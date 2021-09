Live Svizzera-Italia alle 20.45, diretta: probabili formazioni e dove vederla

Domenica 5 Settembre 2021, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 17:21

Quinta giornata di qualificazioni mondiali per la Nazionale di Roberto Mancini, che dopo aver "deluso" al ritorno in campo contro la Bulgaria, stasera al Saint Jakob-Park di Basilea proverà a ipotecare il discorso passaggio del turno contro la Svizzera del neo-allenatore Murat Yakın, già incrociata nella fase a gruppi di Euro 2020 e battuta per 3 reti a 0. L'incontrò sarà diretto dal fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grande. Ecco le probabili formazioni.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Gli elvetici tre giorni fa non hanno disputato alcun incontro, quindi arrivano alla sfida con l'Italia più riposati ma con meno rodaggio nel motore, visto l'avvento del nuovo ct. Yakin, peraltro, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali dello scorso cammino europeo, ossia l'atalantino Remo Freuler, fuori per la squalifica rimediata nel quarto di finale contro la Spagna ancora da scontare, il Gunner Granit Xhaka, accostato soprattutto nella prima fase del calciomercato alla Roma di Mourinho e ancora positivo al Covid, e la punta del Borussia Mönchengladbach Breel-Donald Embolo, fermato da un problema muscolare da molto tempo.

Al contrario, Mancini avrà tutti a disposizione, ma potrebbe esser costretto a far riposare Verratti (almeno ad inizio incontro) per un acciacco rimediato a Firenze contro la Bulgaria. Come ad Euro 2020 dovrebbe essere il già collaudato Locatelli a prendere il suo posto, che contro gli elvetici mise proprio a segno l'unica doppietta di un giocatore della nazionale nella competizione. Anche Di Lorenzo e Chiellini, perni fondamentali della difesa del tecnico di Jesi non meno di due mesi fa, torneranno titolari, e leveranno le maglie da titolari rispettivamente a Florenzi e Acerbi, comunque non negativi nella gara del Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Frei, Sow; Zuber, Fassnacht, Steffen; Seferovic. All. Murat Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini

Dove vederla in tv e streaming

Svizzera-Italia sarà visibile in chiaro sui Rai Uno (canale 1 e canale 501 HD del digitale terrestre), nonchè in streaming su Ray Play.