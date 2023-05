Juve e Basilea segnano nel recupero, scommettitore vince 113 mila euro

Si può chiamare congiunzione astrale, favore delle stelle o follia della Dea bendata. Comunque un colpo di fortuna davvero da record, non tanto e non solo per la vincita fatta, quanto per come è maturata. Giovedì sera uno scommettitore della zona, residente in Valle Peligna (è l'unica certezza), ha fatto il colpaccio nella sala scommesse di GoldBet di Pratola Peligna, lungo la statale che porta al casello autostradale. Sei schedine tutte uguali con i risultati esatti di tutte e quattro le partite di Europa League e Conference League. Una scommessa complessiva di 14 euro, che ha portato in tasca allo scommettitore ben 113 mila euro, grazie al rocambolesco cambio di risultato che ha caratterizzato in particolare due dei quattro incontri di Coppa.

Il vincitore ha infatti scommesso 2 euro con lo stesso risultato finale per tutte e quattro le partite su cinque schedine e 4 euro su una sesta schedina, con la stessa combinazione, ma con il margine dell'errore. Una scommessa che gli ha permesso di incassare 20.313 euro per le prime cinque schedine e 11.789 euro per l'ultima (che aveva tutti i risultati corretti, ma un premio minore in virtù del margine dell'errore).

In particolare ha azzeccato la vittoria della Roma sul Bayern per 1 a 0, quella del West Ham sull'Az Alkmaar per 2 a 1 e, soprattutto, la vittoria del Basilea a Firenze per 2 a 1 e il pareggio della Juventus con il Siviglia 1-1. Partite decise praticamente a tempo scaduto: il Basilea che ha espugnato il Franchi al 93' con Zeki Amdonui e la Juventus che ha agguantato il pareggio con il Siviglia addirittura al 97' con Gatti.

Non è dato sapere se lo scommettitore sia anche juventino, ma certo quel gol gli ha cambiato, se non la vita, almeno il prossimo triennio. A dare il maggior peso alla vincita è stata la vittoria del Basilea per 2 a 1 che veniva quotata a 26, mentre le altre tre pagavano dai 6,70 (Roma-Bayer) agli 8,45 (West Ham-Az Alkmaar). Inutile avere informazioni sul fortunato, il quale ieri stesso ha preso contatto con l'agenzia per riscuotere la vincita.