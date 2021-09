È festa al Franchi per l'Italia di Roberto Mancini alla prima da campione d'Europa. Il ct azzurro nella sfida delle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, in programma nel 2022, contro la Bulgaria si affida alla stessa squadra che ha battuto in finale a Wembley l'Inghilterra. Solo due cambi: Alessandro Florenzi al posto di Giovanni Di Lorenzo e Francesco Acerbi al posto del capitano Giorgio Chiellini, in panchina.