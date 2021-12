Lazio, Strakosha contro il Galatasaray per chiudere un cerchio e riaprire il discorso rinnovo

Dal Galatasaray al Galatasaray. Dalle stalle alle stelle. Il percorso inverso di Strakosha porta dritto verso la titolarità. Il portiere albanese per la prima volta in poco più di un anno si sente di nuovo importante. È tornato lui il numero uno della Lazio, e non solo perché ce l’ha dietro le spalle. Sono stati mesi tormentati per il classe ’95, ma ora è pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Dopo Lazio-Borussia Dortmund (3-1, ndr), il Covid lo condusse alla panchina con Reina che gli soffiò il posto lasciandogli le briciole da quel momento: 5 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia.

GERARCHIE CONFERMATE – La nuova stagione è cominciata con le stesse gerarchie tra i pali: Reina primo, Strakosha secondo. L’arrivo di Sarri e il buon rapporto col portiere spagnolo oltre alla sua propensione alla costruzione dal basso sembravano un punto di non ritorno per il portiere albanese. A cui è stata affidata l’Europa League, ma anziché una consolazione la competizione europea ha significato la sua rinascita.

Tutto comincia dall’andata contro il Galatasaray, quando il classe ’95 tocca il fondo. Al minuto 66, Lazzari alza un campanile su un traversone di Morutan dalla destra. Nonostante il portiere albanese abbia tutto il tempo per bloccare il pallone incredibilmente sbaglia gettando la sfera nella propria porta.

Strakosha, dalla panchina dopo il Borussia alla titolarità anche in Serie A, aspettando il rinnovo

DALLE STALLE… – Un paperone che conduce i suoi anche alla sconfitta, ma Sarri non fa drammi: «Gli errori fanno parte di questo sport: stavolta è toccato a noi e l’abbiamo pagata. Ma ripeto, considero questa prestazione un passo in avanti». Dopo le parole, anche i fatti. Thomas viene confermato portiere di coppa e inizia a rifiorire. Nelle restanti quattro gare europee, il classe ’95 mantiene tre volte la porta inviolata compiendo anche salvataggi importanti. Dal canto suo, Reina non riesce più a parare in campionato. Al rientro dalla terza sosta nazionali il portiere spagnolo tra Juventus, Napoli e Udinese incassa dieci reti ed è la goccia che fa traboccare il vaso.

…ALLE STELLE – Nel prepartita di Sampdoria-Lazio arriva quindi il momento che Strakosha aspettava da oltre un anno. Sarri lo indica: «Thomas, tocca a te», e il portiere albanese non delude. Dopo un primo tempo senza subire un tiro, nella seconda frazione non abbassa la guardia e salva la Lazio a più riprese dalla reazione avversaria. Prestazione talmente importante al rientro tra i pali che spinge Thomas verso la conferma anche contro il Galatasaray, la squadra che gli fece toccare il fondo. Con altre prove sopra le righe potrebbero rimanere congelate le piste Kepa e Neto e riaprirsi il discorso rinnovo. Prima però va chiuso un cerchio sul campo.